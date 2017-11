ESPAÑA DEBE REDUCIR SUS EMISIONES UN 5% AL AÑO HASTA 2030, SEGÚN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Google Plus

España puede contribuir a la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5% al año hasta 2030 y un 10% entre 2030 y 2040, con el fin de olvidar los combustibles fósiles (un proceso conocido como descarbonización) antes de 2050.

Esta propuesta aparece recogida en el informe ‘Caminar sobre el abismo de los límites’, elaborado por Ecologistas en Acción y presentado este martes en una rueda de prensa en Madrid coincidiendo con la Cumbre del Clima de Bonn (Alemania), que se clausurará el próximo viernes.

"No podemos seguir impasibles al cambio climático, al agotamiento de los recursos fósiles, materiales, agua y suelo o la pérdida de la biodiversidad sin admitir que estas cuestiones están comprometiendo la posibilidad de un vida digna para la inmensa mayoría de la población presente y futura", apuntó Cecilia Fernández, portavoz de Ecologistas en Acción.

La organización propone una transición hacia un modelo energético basado en las renovables, estabilizar las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), frenar la pérdida de biodiversidad y una reducción del consumo y el reparto “justo y equitativo” de los recursos.

El informe incluye varias “propuestas para la acción”. En materia de recursos, plantea un plan multisectorial para que baje el consumo material y energético, de manera que, con vistas a 2030, un 45% de la energía debería provenir de fuentes renovables y el consumo energético tendría que ser un 40% respecto a 1990.

En cuanto al cambio climático, Ecologistas en Acción propone “un drástico descenso” de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en España serían un mínimo de un 5% anual hasta 2030 y un 10% entre 2030 y 2040, hasta llegar a la descarbonización antes de 2050.

Además, pide la aprobación de un plan de emergencia para detener la pérdida de diversidad biológica en 2020; incentivar el desarrollo de “una economía social, feminista y ecológica” centrada en “el bien común y no en la acumulación de plusvalía monetaria”, y fomentar la accesibilidad en el transporte y los desplazamientos no motorizados.

Ecologistas en Acción también propone para 2020 que un 30% de la superficie agrícola se destine a producción ecológica, lograr un incremento del 30% en el consumo interno de productos ecológicos locales y reducir el uso de fitosanitarios de síntesis en un 30%.

