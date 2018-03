ESPAÑA RECHAZÓ 8.600 SOLICITUDES DE ASILO EN 2017

Google Plus

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lamentó este jueves que España rechazara el año pasado 8.600 solicitudes de asilo, lo que significa que dos de cada tres peticiones no obtuvieron permiso y que 39.000 solicitudes quedaron pendientes. Estos datos colocan a España por debajo de la media europea, 35% frente a 45%, en el reconocimiento del derecho de asilo.



Según datos de Eurostat recabados por la entidad, en 2017 de un total de 13.350 resoluciones, se concedieron tan solo 595 estatutos de refugiado, 4.080 reconocimientos de protección subsidiaria y ninguna por razones humanitarias.

España ofreció así algún tipo de protección a la mitad de las personas respecto a 2016, principalmente porque se han resuelto muchos menos expedientes de personas procedentes de Siria. Con respecto al porcentaje de personas que recibieron algún tipo de protección, CEAR destaca que el 95% de las personas de Siria recibió protección, frente al escaso 9% de las personas de Ucrania y un 1% de personas de Venezuela.

Las 31.120 solicitudes de asilo presentadas el año pasado en España suponen un 4% del total de la Unión Europea, y representa un récord que duplica los datos de 2016. El notable aumento de solicitudes de protección internacional se debe principalmente a las peticiones de personas procedentes de Venezuela que se triplican, así como a un incremento considerable de las solicitudes en el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid Barajas -mayoritariamente de personas palestinas- y al aumento de personas solicitantes de Colombia.

Este incremento se tradujo en una acumulación de 38.880 solicitudes pendientes de resolver a finales de año, lo cual, según la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, supone “otro récord que nunca se debería haber producido”. A esto se une las largas esperas para poder formalizar las peticiones de asilo, que pueden alcanzar incluso los seis meses.

“España no ha dado respuesta a este incremento de solicitudes y el colapso del sistema de asilo supone que más de 40.000 personas viven en este momento en la incertidumbre de no saber si podrán quedarse en España o tendrán que volver a los países de los que huyeron, con el riesgo que eso supone”, denunció Galán.

Del total de personas pendientes de recibir una respuesta por parte de España a su solicitud de asilo, una de cada tres (13.425) proceden de Venezuela, cerca de 5.000 de Ucrania, 2.895 de Colombia y 2.460 de Siria.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso