ESPAÑA HA PERDIDO 12 MILLONES DE GORRIONES EN EL ÚLTIMO AÑO

- Es el Ave del Año 2016 para SEO/BirdLife. La población de gorriones comunes en España ha descendido un 7,5% el último año, lo que supone la pérdida de 12 millones, según datos recopilados por SEO/BirdLife a partir de la información proporcionada por miles de voluntarios que participan en los programas de seguimiento de aves de esta organización.

Estos datos fueron facilitados por el coordinador del Área de Seguimiento y Estudio de Aves de SEO/BirdLife, Juan Carlos del Moral, en un encuentro con periodistas celebrado este miércoles en Madrid. Esta ONG eligió al gorrión común (‘Passer domesticus’) como Ave del Año 2016 en España.

Del Moral explicó que el gorrión común ha experimentado “altibajos” en sus poblaciones desde que comenzó a tomarse datos de esta especie en 1998 (cuando había 160 millones de ejemplares) y que su declive en estos últimos 18 años es del 15%, esto es, unos 25 millones de ejemplares menos.

No obstante, en algunos años hubo más gorriones comunes que en 1998, como 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008, pero la tendencia desde entonces es una pérdida de población con mayor o menor intensidad anual.

“El águila imperial tiene un declive del 15% y es un ave muy emblemática, pero, numéricamente hablando respecto a la biodiversidad, que hayan desaparecido 25 millones de ejemplares del gorrión común desde 1998 es una barbaridad”, apuntó Del Moral.

CAUSAS DEL DECLIVE

El experto de SEO/BirdLife indicó que este declive y el de otras especies urbanas como el vencejo o la golondrina indican que el descenso poblacional es “dramático, con decenas o cientos de millones de pájaros menos que hace dos décadas”.

Del Moral achacó la disminución del gorrión común a varios factores, como la ausencia de huecos en los edificios donde poder resguardarse, la carencia de alimentos, la contaminación, la falta de zonas verdes, el uso de herbicidas o de insecticidas y la aparición de otras especies (como la urraca o la paloma torcaz) como competidoras para buscar comida.

Algunos análisis indican que los gorriones comunes que viven en el interior de las grandes ciudades tienen anemia, malnutrición y un funcionamiento deficitario de sus sistemas de defensa antioxidante, lo que no ocurre con las que viven en los entornos más rurales o en las periferias de los núcleos urbanos.

Pocas aves representan tan bien la convivencia entre seres humanos y aves silvestres como el gorrión común. De hecho, es especialmente dependiente de la actividad del ser humano y es difícil verlo donde no hay pueblos o ciudades, por lo que, según SEO/BirdLife, “las alarmas saltan” cuando escasea en los lugares donde debe estar.

El descenso poblacional del gorrión común es mayor en el conjunto de Europa, puesto que ha experimentado un declive del 63% entre 1980 y 2013. Sólo en Gran Bretaña se perdieron 10 millones de individuos entre 1970 y 1980, tanto en el campo como en la ciudad.

