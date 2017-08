ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES DEL MUNDO CON MÁS OLAS DE CALOR AL AÑO

Google Plus

- El riesgo de morir sube entre un 10 y un 20%. España es una de las regiones del planeta donde más olas de calor se registran anualmente y sus efectos suponen un incremento de entre un 10 y un 20% de riesgo de fallecer en esos días de altas temperaturas, según un estudio internacional en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El estudio, realizado por 14 investigadores de Australia, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, y publicado en la revista ‘Environmental health Perspectives’, analiza las olas de calor producidas entre 1972 y 2012 en 400 ciudades de 18 países y su efecto en la salud, incluida la mortalidad.

“Aunque desde el punto de vista de la salud se describe una ola de calor como un día en el que se supera una temperatura por encima de un umbral determinado, no existe una definición consensuada a nivel internacional", señala Aurelio Tobías, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea-CSIC).

En el marco del programa internacional ‘Multi-city and Country Collaborative Research Network’, liderado por la London School of Hygiene & Tropical Medicine, este trabajo utiliza por primera vez una metodología común para evaluar los efectos de estos periodos en la mortalidad.

Entre las conclusiones del estudio se señala que cuanto más alta es la temperatura también es mayor el riesgo para la salud. Sin embargo, tras analizar los datos, los investigadores destacan que ese riesgo es similar cuando se experimentan altas temperaturas durante varios días o si se trata sólo de una jornada. Además, el estudio contempla que los efectos en la salud se pueden mantener hasta tres o cuatro días después de estos periodos de altas temperaturas.

"También hemos comprobado que aquellas personas que viven en zonas relativamente frías o cálidas son más sensibles a las olas de calor que quienes vienen en regiones más extremas. Esto sugiere que hay cierta aclimatación a los extremos térmicos", añade Tobías.

Dado que las proyecciones del cambio climático indican un incremento global de las temperaturas de alrededor de 2ºC y, por tanto, un aumento de las olas de calor, este estudio ofrece información de utilidad para una mejor adaptación a estos periodos de altas temperaturas y para desarrollar estrategias migratorias.

