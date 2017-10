ESPAÑA, EN LA COLA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS CON MUJERES DIRECTIVAS

Google Plus

- Está entre los 60 países con menos presencia femenina en puestos de dirección. Las mujeres españolas en puestos directivos apenas representan el 30% de los cargos de responsabilidad, ocupando el septuagésimo lugar en el ránking elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que coloca a Estados como Cuba, Ghana o Venezuela en una posición muy superior a España en cuanto a integración de mujeres en altos cargos.

Sólo hay tres países con más mujeres que hombres en puestos directivos, según cifra esta entidad de Naciones Unidas en base a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Éstos son Jamaica (59,3%), Colombia (53,1%) y Santa Lucía (52,3%), y se da la circunstancia de que son países de América Latina y el Caribe quienes cuentan con más jefas.

“Si las niñas quedan excluidas de las oportunidades educativas de las que disfrutan los niños, sus ingresos futuros serán inferiores a los de los niños”, explica en el estudio la Federación Estatal de Planificación Familiar, entidad avalada por Naciones Unidas para presentar este informe en España.

De los países europeos, el que más porcentaje de mujeres integra en los puestos de dirección es Letonia (aproximadamente un 45%), seguido de Francia (38%) y Eslovenia (37%). Por su parte, Grecia e Italia apenas llegan a un 25% de mujeres directivas, siendo los Estados europeos situados en peor lugar.

Si bien es cierto que este informe recoge datos de 126 países y territorios (por Palestina) a falta de datos de otros Estados, Pakistán y Argelia ocuparían el último y penúltimo puesto de este ránking.

“La brecha salarial entre hombres y mujeres viene determinada en parte por la ocupación y el puesto. Los hombres suelen conseguir empleos en sectores mucho mejor remunerados y ocupan cargos más altos”, indica el Fondo de Población de Naciones Unidas.

RESPONSABLES DE LOS CUIDADOS

En los países de ingresos altos, las mujeres que alcanzan puestos de mayor responsabilidad lo hacen en los sectores conocidos como ‘de los cuidados’. Es en el mundo de la salud y la educación donde encuentran las principales fuentes de empleo, que contratan a más del 30% del total de mujeres en el mercado laboral.

En los países de bajos ingresos e ingresos medianos bajos, la fuente de empleo más importante para las mujeres sigue siendo la agricultura, mientras que en Asia Meridional y África Subsahariana, más del 60% de las mujeres también trabajan en el sector agrícola.

Incluso en los países desarrollados las mujeres son las que acumulan la mayor parte del trabajo no remunerado, como las responsabilidades en el hogar o cuidado de familiares. De hecho, las mujeres desempeñan en promedio 2,5 veces más este tipo de labores que los hombres.

Según Naciones Unidas, las desigualdades de género respecto a las oportunidades profesionales “saltan a la vista”, mientras que los hijos ralentizan claramente el ascenso laboral de las mujeres: “En todo el mundo, las madres que forman parte de la fuerza de trabajo ganan menos que las mujeres sin hijos”, sentencia el informe.

Por eso, el estudio aboga por la implicación de los hombres “con o sin licencia parental” para el cuidado de los hijos, ya que “presenta ventajas considerables a la hora de reparar la desigualdad en la distribución de la responsabilidad que se asume por los hijos y la carga general del trabajo doméstico no remunerado”.

Como colofón, Naciones Unidas alerta de que las jóvenes, particularmente, "corren el riesgo de quedar atrapadas en empleos informales y mal remunerados" por la desigualdad de género, que aún no se ha atajado en muchos ámbitos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso