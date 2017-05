ESPAÑA GENERÓ CERCA DE 1,8 MILLONES DE COMENTARIOS EN TWITTER SOBRE EUROVISIÓN

Google Plus

La 62ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión, que tuvo lugar elpasado sábado en la ciudad ucraniana de Kiev, batió el récord anual de comentarios de audiencia social en España con cerca de 1,8 millones de comentarios en Twitter durante su emisión.

Según informó este miércoles Kantar Media, Eurovisión se convirtió de esta manera en la emisión más comentada del año de los Kantar Twitter TV Ratings, la medición oficial de audiencia social en España.

Además, fue el país que más tuiteó sobre Eurovisión y alcanzó su minuto de oro a las 22.21 horas, cuando el representante español, Manel Navarro, acababa su polémica interpretación de la canción ‘Do It For Your Lover’ con un ‘gallo’ y generando más de 19.740 tuits.

Detrás de los más de 1,8 millones de comentarios que ha generado Eurovisión están 194.910 autores, cuyos mensajes generaron 255 millones de impresiones. En la televisión, la audiencia del conocido festival de la canción llegó a los 10 millones de espectadores (individuos de más de 4 años e invitados en el hogar), lo que supone un 28,6% de cuota de pantalla.

Por su parte, los 'hashtags' más comentados fueron '#eurovision' y '#eurovisionrtve'. El tono de los mensajes, información que también se obtiene gracias a la plataforma de Instar Social, de Kantar Media, fue de admiración (7,6%), críticas (6,1%) y risas (3,6%).

Finalmente, respecto al perfil del usuario que comentó sobre el programa el 62% eran hombres y el 38% mujeres, mientras que por edad, el 17,4% eran menores de 21 años, el 51,8% tenía entre 21 y 35 años, el 23,5% entre 35 a 50 años y el 7,3% más de 50 años.

