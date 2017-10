ESPAÑA, ÚNICO PAÍS DE LA UE CON MÁS DE UN MILLÓN DE UNIVERSITARIOS QUE NO CUENTA CON UN GRADO DE INTERNET DE LAS COSAS

España es el único país de la UE con más de un millón de universitarios en la UE que no cuenta con un grado sobre Internet de las Cosas (IoT), así como tampoco de un ciclo de FP, según indica un informe de Fundación Cotec que se presentó este martes en Madrid.

El estudio recoge los resultados del grupo de trabajo integrado por las empresas patronas de la fundación, que han analizado la oferta educativa en España durante el curso 2016-2017. Según los datos que maneja el informe, España sí cuenta con una oferta “limitada” en cuanto a estudios de máster y posgrado especializados en IoT.

“Estamos a la altura de Europa continental, que tampoco es decir mucho”, apuntó Manuel Ausaverri, coordinador del grupo de trabajo y director de Estrategia de Indra. En cambio, existe “una brecha muy significativa en cuanto a la oferta de grados y de ciclos de FP”, prosiguió, pues no hay ni un solo programa de este tipo diseñado de forma específica, tampoco en FP Dual.

“Sí se toca de forma colateral en algunos ciclos de FP Superior y en algunas ingenierías, pero no de forma concreta”, recalcó Ausaverri. En su opinión, tanto España como Europa deben modernizar sus sistemas educativos y seguir el ejemplo de EEUU y Reino Unido, donde “la formación online está mucho más implantada y la formación en IoT es mayor”. "Mucho foco en este tipo de temas en las universidades españolas aparentemente no hay, y no es especialmente reconfortante”. "O estamos preparados o el papel que nos va a tocar jugar en ese escenario va a ser muy subsidiario", advirtió.

En la UE, sólo 5 países cuentan con formación de grado específica en IoT: Reino Unido, Irlanda y Alemania, que tienen dos, y Francia y Finlandia, con uno.

POTENCIAL

El impacto económico mundial de la IoT en 2020 será de 2.900 millones de euros y es uno de los campos con mayor expectativa de creación de empleo en los próximos años.

El informe, que incluye también una encuesta a 200 empresas españolas, destaca que el 95% cree que en los próximos 3 años “estarán utilizando IoT”, el 75% ya investiga o utiliza de alguna manera IoT y el 61% entiende que aquellas compañías que tarden en integrar esta tecnología no serán competitivas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso