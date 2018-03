ESPAÑA LOGRA CINCO MEDALLAS EN EL MUNDIAL DE CICLISMO PARALÍMPICO EN PISTA

El equipo paralímpico español ha conseguido dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista celebrado en Río de Janeiro (Brasil). La selección nacional la formaron nueve ciclistas con discapacidad física, visual o parálisis cerebral, más dos pilotos.



El Mundial se celebró entre el 22 y el 25 de marzo, según informó este lunes el Comité Paralímpico Español. Las dos medallas de oro (Alfonso Cabello en el kilómetro de la clase C5 y Ricardo Ten en la persecución C1) llegaron en la jornada inaugural.

Cabello no defraudó en su prueba favorita y, a pesar de las molestias físicas que arrastraba en los últimos meses, logró imponerse con un crono de 1’04”478 y sumar su cuarto título mundial. Por detrás llegaron los británicos Jon-Allan Butterworth y Blaine Hunt, a uno y dos segundos y medio, respectivamente. También en la clase C5, que es la de los corredores con menor discapacidad, el almeriense Pablo Jaramillo concluyó séptimo (1’08”929).

La gran sorpresa de la jornada y del campeonato la protagonizó Ricardo Ten. Tras décadas dedicadas con éxito a la natación paralímpica, el valenciano cambió la piscina por la bicicleta tras los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y volvió a esa ciudad carioca dispuesto a probarse en su primer Mundial de Pista. Tras clasificarse para la final de la persecución individual C1 (para los ciclistas con mayor afectación), fue capaz de superar al canadiense Ross Wilson en la lucha por el oro y vestirse de arcoíris con un tiempo de 3’52”222.

A punto de meterse en el podio de la persecución C3 estuvo el navarro Eduardo Santas, que no pudo con el estadounidense Joseph Berenyi en la final B y tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

Tampoco defraudó otra pareja habitual en los podios internacionales tanto de pista como de carretera, la formada por los catalanes Ignacio Ávila y Joan Font. El tándem español se metió en la final de la persecución con el mejor crono, pero a la hora de la verdad no pudo con el dúo británico Stephen Bate-Adam Duggleby, vigente campeón paralímpico y propietario del récord del mundo, y se quedó en el segundo cajón del podio. En la lucha por el bronce también participaron los españoles Adolfo Bellido-Noel Martín, que se vieron superados por los holandeses Tristan Bangma-Patrick Bos.

Para redondear su participación, Ten se adjudicó el bronce en el kilómetro C1 (1’17”286) y se metió como favorito en la final del 'scratch', aunque en ella no pudo pasar del quinto puesto al verse involucrado en una multitudinaria caída.

ÚLTIMA MEDALLA

La última jornada dejó una quinta medalla para España: el bronce en la velocidad por equipos C1-C5. El trío formado por Eduardo Santas, Amador Granado y Alfonso Cabello revalidó su tercera posición de los últimos Juegos Paralímpicos al imponerse por tres décimas a los estadounidenses Kimball, Berenyi y Widhalm.

El seleccionador español, Félix García Casas, se mostró muy satisfecho con las cinco medallas logradas por sus deportistas. “Este Mundial ha sido fantástico. Llevábamos muchos años sin poder lograr un resultado como éste, que además cobra un especial valor por el alto nivel de participación que nos hemos encontrado en Río de Janeiro”, apuntó.

La selección española la formaron Ricardo Ten (clase MC1), Maurice Eckhard (MC2), Eduardo Santas y Amador Granados (MC3), César Neira (MC4), Alfonso Cabello (MC5) y Pablo Jaramillo (MC5), y los tándem Ignacio Ávila-Joan Font y Adolfo Bellido-Noel Martín (MB).



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso