LA OCDE ANIMA A ESPAÑA A LOGRAR EL PACTO EDUCATIVO PESE A LAS DIFICULTADES

El director de Educación y Competencias de la OCDE y coordinador del informe PISA, Andreas Schleicher, señaló este miércoles en el Fórum Europa la necesidad de que España alcance el pacto de Estado social y político por la educación en el que trabaja desde hace meses.



Según Schleicher, ello es fundamental para dotar de estabilidad al sistema, y destacó que "los países más avanzados se distinguen porque han conseguido despolitizar sus sistemas educativos y construir consenso en torno a ellos".

Por tanto, instó a todos los actores implicados en trabajar para conseguirlo aunque "sea muy difícil", pues el sistema se verá reforzado.

De hecho, el coordinador del Informe PISA participará esta tarde en la subcomisión del Congreso encargada de elaborar el informe previo a dicho acuerdo.

EVALUACIÓN Y AUTONOMÍA

Schleicher defendió la utilidad de las evaluaciones externas como las contenidas en la Lomce para indicar a "alumnos, familias y profesores qué deben aprender, en qué deben fijarse y qué deben enseñar".

"Sirven de orientación, para fijar espectativas", añadió durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, y agregó que "lo que no se mide, difícilmente se podrá mejorar".

Ahora bien, "es importante acertar" con el diseño de las pruebas y no "hacerlas de hoy para mañana, si queremos que sean útiles".

Asimismo, pidió dotar de mayor autonomía a centros y profesores, y abogó por una enseñanza basada en proyectos y no en asignaturas fragmentadas, donde los alumnos aprendan a relacionar y a reflexionar, no a memorizar.

En esta línea, avanzó que la OCDE trabaja en una nueva versión del informe PISA que tenga en cuenta lo que él denominó "competencia global", referida a la capacidad de los estudiantes para entender el mundo desde distintos enfoques y puntos de vista.

También apostó por una educación en valores, que ahora mismo solo se imparte en las escuelas de élite, si bien en equilibrio con la ya mencionada promoción de la diversidad.

LUCHA CONTRA EL BULLYING

En su intervención, Schleicher destacó los esfuerzos hechos por España en la lucha contra el acoso escolar, "al tomar conciencia del problema" y situarlo en la agenda política. "Pongo a España muchas veces como ejemplo de lucha contra este fenómeno", ya que se han puesto en marcha y compartido muchas experiencias en este terreno.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso