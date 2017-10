EL ÉXITO DE ESPAÑA EN CAPTACIÓN DE AYUDAS ERC ES DEL 8%, FRENTE AL 11% DE MEDIA EN LA UE

- 1.070 investigadores recibirán alguna beca del ERC en 2017, el 60% de ellos menores de 30 años y el 40% mujeres. España ha conseguido ocho ayudas por cada 100 proyectos presentados ante el Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) en los 10 años de existencia de este organismo, cuando el éxito medio de la UE se sitúa en el 11%.

Así lo declaró este miércoles el presidente del ERC, Jean-Pierre Bourguignon, durante su participación en un desayuno informativo del Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum.

Con todo, precisó que este 8% se refiere al conjunto del período, en el que "hubo unos años muy malos". En los últimos tiempos, el país ha mejorado levemente y se encuentra cerca de la media comunitaria (en el 10%).

Indicó que, durante estos 10 años, España ha conseguido 416 ayudas por valor de 650 millones de euros. Más de 100 corespondieron a investigadores extranjeros que desarrollan su trabajo en este país y un número muy importante permitió el regreso de científicos que habían buscado trabajo fuera.

Con 200 ayudas, Cataluña es de lejos la comunidad autónoma que más fondos recibe del ERC, seguida de Madrid y Comunidad Valenciana.

LOS MEJORES, LOS HOLANDESES

Reino Unido es el estado de la UE con mayor número de proyectos subvencionados por el ERC, aunque si atendemos al número de habitantes, Holanda es "sin duda el mejor parado", con 467 subvenciones captadas en estos años.

Su población representa la quinta parte de la de Alemania y la cuarta parte de la de Francia, que no ha obtenido ni 1.000 ayudas, cuando si solo pensamos en habitantes habría de andar cerca de las 3.000.

En esta misma línea, Bourgignon recalcó que la tasa de éxito de Reino Unido es también inferior a la media, pero como presenta un gran número de proyectos, lidera el ranking en términos absolutos.

Otros países con muy buenos resultados son Suiza e Israel, pero estos no pueden percibir fondos del ERC por no pertenecer a la UE.

DUPLICAR EL PRESUPUESTO

Por último, Bourguignon pidió un aumento de la financiación del ERC de cara a la negociación del próximo programa marco, que en principio debería ir de 2021 a 2027.

"Si este año lo vamos a concluir con un presupuesto de 2.200 millones de euros, en 2027 tendríamos que conseguir 4.000 millones", lo que supone casi duplicarlo, declaró.

Con todo, admitió que la salida del Reino Unido de la Unión supondrá una merma del presupuesto comunitario en su conjunto. "Lo importante no obstante es que el porcentaje dedicado a I+D no disminuya, sino que se incremente", reclamó.

Por eso, "yo siempre les digo a los científicos que alcen la voz y expliquen la importancia de su trabajo para toda la sociedad, pues tenemos que convencer a los políticos de ello", concluyó.

En 2017, 1.070 investigadores recibirán alguna beca (de Inicio, de Consolidación o Avanzada) del ERC, que contaba con un presupuesto de 1.800 millones para esta partida.

Dos tercios de ellos eran menores de 30 años y el 40% mujeres, a pesar de que estas solo representan el 37% de las solicitudes.

