ESPAÑA CAMINA “CON PIES DE PLOMO” HACIA LA CUMBRE DEL CLIMA DE BONN, SEGÚN EQUO

El Gobierno de Mariano Rajoy acudirá a la Cumbre del Clima de Bonn (Alemania), que se celebrará del 6 al 17 de noviembre, “con pies de plomo” y con “falta de ambición” pese a que España es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, según señalaron este martes Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo, y Florent Marcellesi, eurodiputado del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europa.

López de Uralde indicó en una rueda de prensa en Madrid que “España camina con pies de plomo sin ninguna voluntad de llegar a reducciones ambiciosas” de gases de efecto invernadero y con “dos hojas de ruta diferentes” marcadas por los ministros de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Isabel García Tejerina), y de Energía, Turismo y Agenda Digital (Álvaro Nadal).

“España está siendo víctima del cambio climmático de una manera muy acentuada. Hemos sufrido un verano que comenzó con intensas olas de calor a comienzos de junio, algo totalmente extraño, y culminó con un huracán en el Atlántico oriental, algo inaudito, cuyos vientos causaron la rápida expansión de los incendios en Galicia. No podemos mirar hacia otro lado”, indicó.

López de Uralde calificó de “escandalosa” la “falta de voluntad y de decisión” del Gobierno español para hacer frente al cambio climático porque “la hoja de ruta” de Nadal obstaculiza “el cambio de modelo energético”, mientras que “no hay ningún borrador encima de la mesa” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciada por Tejerina en la Cumbre de Marrakech de 2016.

El coportavoz de Equo propuso descarbonización total de la economía (es decir, dejar los combustibles fósiles bajo tierra) en 2050 y objetivos intermedios en 2030, concretamente un 55% de reducción de emisiones respecto de los niveles de 1990, un 45% de la energía procedente de fuentes renovables y un 45% de eficiencia energética.

“AISLAMIENTO GEOPOLÍTICO”

Por otro lado, Marcellesi señaló que la Cumbre del Clima de Bonn profundizará en aspectos técnicos del Acuerdo de París a la espera de la decisiva reunión que tendrá lugar en Katowice (Polonia) en 2018, donde, según apuntó, deberían revisarse al alza los compromisos de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Marcellesi indicó que la de Bonn será la primera cumbre tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país del Acuerdo de París (lo que, en su caso, no se producirá hasta 2020) y debe consolidar los compromisos climáticos después de que algunos países estén tentados de hacerlo “a la baja”, como China y Francia.

Comentó que el anuncio de Trump no ha provocado un “efecto dominó”, sino “un aislamiento geopolítico” de Estados Unidos en materia climática y “una revuelta interna” con municipios, estados federales y empresas contrarios a la salida del Acuerdo de París.

