ESPAÑA ATRAVIESA EL AÑO MENOS LLUVIOSO DEL ÚLTIMO LUSTRO

- La mayor parte del país tiene déficit de precipitaciones. El actual año hidrológico en España, que comenzó el 1 de octubre de 2016, terminará este sábado como el más seco de los últimos cinco años, con un déficit de lluvias en torno a un 12% o un 13% menos de lo normal, teniendo en cuenta como media el periodo de referencia el comprendido entre 1981 y 2010.

El año hidrológico tiene en cuenta las lluvias caídas entre el 1 de octubre de un año y el 30 de septiembre del siguiente, y no coincide con un año natural porque parte de las precipitaciones del otoño y del invierno pueden acumularse en forma de nieve y no fundirse hasta la siguiente primavera.

Los datos de la Aemet, recogidos por Servimedia, indican que entre el 1 de octubre de 2016 hasta el pasado 19 de septiembre se acumuló 547 litros por metro cuadrado en toda España, lo que supone casi un 13% menos que el valor normal correspondiente a ese periodo, que es de 628 litros.

Cuando quedan pocos días para que termine el año hidrológico, todo apunta a que el actual será el más seco del último lustro, por debajo de los 840 litros por metro cuadrado del año hidrológico 2012-13, los 666 en 2013-14, los 632 en 2014-15 y los 612 en 2015-16. El anterior con menos lluvias es el de 2011-12, con 489.

EVOLUCIÓN DEL AÑO HIDROLÓGICO

El año hidrológico comenzó con un octubre de 2016 deficitario en lluvias y superó los valores habituales de precipitación a finales de noviembre, con un 6% más, pero fue el único momento donde llovió más de lo habitual porque después volvió a situarse por debajo de la media histórica entre 1981 y 2010.

De hecho, pese a los temporales de diciembre y enero en el sureste peninsular y Baleares, a finales de enero se acumuló un 18% menos de lluvias de lo normal. Después hubo otros episodios intensos de precipitaciones, pero el déficit hidrológico llegó a quedarse hasta un 4% por debajo de lo habitual a mediados de febrero y la última semana de marzo.

La pasada primavera fue seca en el conjunto de España, de manera que el verano comenzó con un 13% menos de lluvias. La estación estival resultó ser más húmeda de lo normal (con un 7% más de precipitaciones), pero no llevó a compensar el déficit anterior, por lo que las lluvias caídas en España son ahora un 13% menores a lo que es costumbre.

No obstante, la jefa del Área de Climatología de la Aemet, Roser Botey , considera “probable” que este año hidrológico finalizará el próximo 30 de septiembre con un 12 o un 13% menos de lluvias de la media entre 1981 y 2010.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Como es habitual, en los últimos 11 meses y medio no ha llovido por igual en todas las zonas. Las cantidades acumuladas no han llegado a superar los valores normales en gran parte de la mitad occidental y el interior peninsular, en casi toda Cataluña y Teruel, en la mitad norte de Navarra y en la mitad occidental de la Rioja.

De hecho, ha llovido entre un 25% y un 50% menos de lo normal en una extensa área que abarca Galicia, Asturias, Cantabria y buena parte de Castilla y León, además de algunas zonas del oeste de Canarias y zonas aisladas de Andalucía y del interior de Andalucía.

Donde menos ha llovido en este tiempo es en el interior de Palencia, La Gomera y la mitad oeste de Tenerife, donde las precipitaciones no llegaron ni a la mitad de los valores normales.

Por el contrario, hay superávit de lluvias en una amplia franja que abarca desde Castellón hasta el este de Andalucía, la mitad norte de Aragón, Ibiza, Formentera, Mallorca, una zona que va desde Ávila y el oeste de Madrid hasta Ciudad Real, la mitad occidental del litoral andaluz, puntos de Huelva y el norte de la provincia de Sevilla y de Fuerteventura, así como el sur de Lanzarote.

Donde más ha llovido es en el sur de Almería y en las provincias de Murcia, Alicante y Valencia, que han acumulado un 50% más de lluvias de lo habitual, pero sobre todo en el sur de Valencia y en extensas áreas de Alicante, con un 75% más.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso