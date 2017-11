ESPAÑA APORTÓ 595 MILLONES A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN 2016, UN 28% MÁS

Google Plus

- Tejerina acudirá la próxima semana a la Cumbre del Clima de Bonn. España destinó el año pasado 595 millones de euros de dinero público a la lucha contra el cambio climático, lo que supone 129 millones más que en 2015 (un incremento del 28%), con lo que se acerca al objetivo fijado por el Gobierno de aportar 900 millones anuales a partir de 2020.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, desveló estos datos hoy en una rueda de prensa en Madrid en la que, acompañada de la directora de la Oficina Española de Cambio Climàtico, Valvanera Ulargui, informó de los objetivos del Gobierno en la Cumbre del Clima de Bonn (Alemania), que comenzó este lunes y se prolongará hasta el próximo 17 de noviembre.

García recalcó que la financiación climática de España con fondos públicos asciende a 1.995 millones de euros en el quinquenio entre 2012 y 2016, de los que 466 millones corresponden a 2015 y 595 millones al año pasado. La UE tuvo una contribución climática de 20.000 millones en 2016.

Además, García indicó que el Gobierno trabaja en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo primer borrador podría estar listo en el primer trimestre del próximo año, y que España emitió 323,8 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en 2016, lo que supone un 3,5% menos respecto al año anterior. “Estamos en la senda del cumplimiento de Kioto II”, apostilló.

Por otro lado, García subrayó que la Cumbre del Clima de Bonn tiene un “carácter técnico” después del “impulso político enorme” derivado del Acuerdo de París, adoptado en la capital francesa en 2015, pero es “importante” para continuar con las directrices marcadas en ese pacto mundial contra el cambio climático.

Uno de los objetivos principales para la UE y España en Bonn, según García, es “avanzar en el programa de trabajo” o “letra pequeña” del Acuerdo de París, que tendría que cerrarse en la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) en 2018, con un marco de transparencia para los objetivos de reducción de emisiones de los países.

Otro objetivo se refiere al denominado “diálogo facilitador”, es decir, profundizar en el mecanismo intermedio de los compromisos climáticos que los países tendrían que aprobar en Katowice antes de que en 2023 comiencen los periodos quinquenales ordinarios de revisión del Acuerdo de París.

Y el tercero alude a “la agenda de vulnerabilidad”, puesto que la Presidencia de la Cumbre del Clima de Bonn recae en Fiyi (país que ha declinado acoger un evento en el que se espera que haya unos 20.000 asistentes) y se prevé la adopción de un plan de acción de género para incidir en el papel de las mujeres en relación al cambio climático y se dedicará un capítulo a los océanos.

Por otro lado, García subrayó que Estados Unidos no ha notificado oficialmente su salida del Acuerdo de París pese a que su presidente, Donald Trump, hizo tal anuncio el pasado mes de junio, y señaló que la delegación estadounidense en Bonn “está teniendo una actitud constructiva”.

“El anuncio generó una respuesta global sin precedentes de apoyo al Acuerdo de París en el sentido de que no es revisable, incluso también por parte de agentes no gubernamentales norteamericanos”, destacó.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se incorporará el próximo miércoles al tramo ministerial de la Cumbre del Clima de Bonn y mantendrá reuniones bilaterales con su homólogo de Fiyi y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), Patricia Espinosa, además de participar en otras actividades.

