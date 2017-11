ESPAÑA CAE AL 38º PUESTO EN ACCIÓN CLIMÁTICA DE LOS 56 PAÍSES MÁS CONTAMINANTES

- Suecia lidera el ranking. España desciende al 38º puesto en la lista de los 56 países que aglutinan más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, según un informe coordinado por la ONG GermanWatch, New Climate Institute y la coalición europea Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés).

El estudio, titulado ‘Índice de comportamiento ante el cambio climático’ y dado a conocer este miércoles coincidiendo con la Cumbre del Clima de Bonn (Alemania), analiza la acción climática de los 56 países más contaminantes y la UE por su nivel de emisiones (valorado con un 30% del total), la evolución de las emisiones (30%), la política climática (20%), las energías renovables (10%) y la eficiencia (10%).

El índice, elaborado por unos 300 expertos de todo el mundo, vuelve a dejar vacantes los tres primeros puestos porque porque ningún país analizado ha activado políticas para mantenerse en el límite de un calentamiento global de entre 1,5 y 2ºC respecto a los niveles de la era preindustrial, un objetivo que aparece recogido en el Acuerdo de París.

España se sitúa en la 38ª posición, con 48,19 puntos, lo que supone el cuarto año consecutivo de descenso tras ser el 23º en 2014, el 32º en 2015 y el 33º en 2016. Además, España es el 20º país de la UE en el índice.

De todas las cuestiones analizadas, España saca las peores notas en políticas climáticas (medidas concretadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero), ya que ocupa el 41º puesto.

Ello llama la atención si se compara con los lugares que ocupan países vecinos, con Marruecos liderando la lista en el cuarto puesto, Francia en la sexta plaza y Portugal en la séptima.

El índice también suspende a España en relación a sus avances para cumplir el escenario de emisiones previsto por el país para 2030, sobre todo por las dudas sobre las emisiones asociadas a las centrales térmicas, los sectores de transporte, industrial y agrario, y los incendios forestales.

OTROS PAÍSES

Suecia, con 71,32 puntos, es cuarta y encabeza el ranking, por delante de Lituania (69,20), Marruecos (68,22), Noruega (67,99) y Reino Unido (66,79). Francia pasa de encabezar la lista en 2016 a la 15ª posición de este año. Arabia Saudí cierra la relación (11,20), por detrás de Irán (23,05), República de Corea (25,01) y Australia (25,03).

Algunas economías emergentes han mejorado sus posiciones respecto al índice del año pasado, con India en el 14º puesto (60,02), Brasil en el 19º (57,86) y China en el 41º (45,84).

“El informe revela, por ejemplo, que la UE expresa su compromiso con el Acuerdo de París, pero, al tiempo, evita una acción climática real en casa. Europa debe convertir las palabras en hechos y realizar mayores reducciones de emisiones de las previstas. El actual debate sobre energías limpias y los próximos presupuestos europeos son dos excelentes oportunidades para elevar la ambición”, explicó Wendel Trio, director de CAN.

Por su parte, el responsable de Cambio Climático y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, lamentó que “el país más vulnerable al cambio climático de la UE ocupe una posición tan baja en el ranking no sólo en el contexto internacional, sino en el europeo”, en alusión a España.

“Es una muestra más de la tímida posición del Gobierno español y del resto de fuerzas políticas en las negociaciones en Bruselas sobre esta cuestión crítica para España. Y también evidencia la falta de ambición del actual Ejecutivo, que se manifiesta en contra del autoconsumo solar mientras apoya el carbón, que deja para otro momento la cuestión de la ecofiscalidad o que sigue sin resolver la dependencia de los combustibles fósiles en el sistema de transporte”, concluyó.

