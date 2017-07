LA AEPD LANZA UN ESPACIO WEB CON CONSEJOS PARA EVITAR RECIBIR PUBLICIDAD NO DESEADA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un espacio web con consejos prácticos para ayudar a los ciudadanos a evitar la recepción de publicidad no deseada, incluyendo tanto llamadas telefónicas como correos electrónicos.

Con la creación de este espacio, estructurado en ocho secciones, la AEPD quiere ofrecer al ciudadano una información clara y completa para conocer qué pasos puede seguir para impedir la recepción de publicidad que, en el caso de las llamadas telefónicas, son calificadas habitualmente por los ciudadanos como las más molestas. La AEPD inició en 2016 un total de 282 expedientes por spam y 414 por publicidad realizada mediante otros medios.

Para evitar recibir llamadas publicitarias o publicidad a través de otros medios, la AEPD recomienda en primer lugar inscribirse en la ‘Lista Robinson’, el único fichero común de exclusión publicitaria que existe en España y que está gestionado de forma independiente por la Asociación Española de Economía Digital. En este servicio, gratuito para el ciudadano, este puede seleccionar el medio o medios (teléfono, publicidad postal, etc.) a través de los que no quiere recibir publicidad de las entidades que utilizan datos personales obtenidos de fuentes públicas o de bases de datos de terceros.

El espacio web también recoge qué pasos seguir para que los datos personales no aparezcan en las guías telefónicas o, aunque aparezcan, que no sean utilizados para enviar publicidad y, por último, se indica cómo actuar si el ciudadano sigue recibiendo publicidad no deseada tras poner en práctica los pasos anteriores.

