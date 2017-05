LA ONCE ORGANIZA EN EL MUSEO DE ESCULTURA DE VALLADOLID, UNA ACTIVIDAD DE GUIADO EN INTERIORES, ACCESIBLE PARA PERSONAS CIEGAS

La ONCE organizó este viernes en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, una actividad de guiado en interiores, accesible para personas ciegas. Se trata de una experiencia de movilidad y descripción de interiores, mediante balizas ‘bluetooth’, que se conectan a través de una aplicación al ‘smartphone’ y transmiten la información que se haya introducido en dichas balizas.

El sistema ‘beepcon’, una baliza inteligente de guiado en interiores, diseñada para facilitar a las personas ciegas o con discapacidad visual la identificación y localización de objetos cercanos, como las obras de arte de un museo, ha sido desarrollado y comercializado por Ilunion (el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación).

Estas balizas inteligentes, de bajo coste y fácil utilización, están diseñadas para ofrecer, especialmente a las personas ciegas y con discapacidad visual, la identificación y localización de objetos cercanos facilitándoles, de forma sonora, a través del teléfono móvil, la información que precisan.

Con esta actividad, la ONCE quiere dar a conocer a los usuarios que, a través de la tecnología, las personas ciegas pueden ser cada vez más autónomas.

Esta herramienta de última generación, que funciona con ‘bluetooth’ mediante una app disponible para iOS y Android, se ubica en áreas de interés informativo para facilitar la orientación en un espacio que desconocen las personas ciegas, como una recepción, salas de reuniones, accesos a ascensores y escaleras, salidas de emergencia, etc.

Por esta razón, también es útil para las personas que no tienen discapacidad visual, ya que les puede aportar información ampliada sobre los espacios, como por ejemplo la capacidad de una sala de reuniones.

Aplicadas al sector turístico y cultural, los ‘beepcons’ suponen un avance cualitativo en la experiencia viajera de las personas con ceguera o discapacidad visual, pues les facilita de forma sonora determinada información que no está accesible para ellos.

Si una de estas personas se acerca a un museo, esta herramienta le avisará de dónde está la entrada, a qué distancia y, una vez dentro, le informará de la situación de las piezas, así como de sus características.

Esta tecnología permite avisar a la persona ciega de la cercanía de una zona señalizada con un ‘beepcon’. El móvil del usuario recibe un aviso mediante sonido, vibración o notificación verbal. Además, le informa sobre qué es lo que hay en esa zona y a qué distancia, para lo que el móvil del usuario recibe un listado con la información de todos los ‘beepcon’ y sus descripciones; pudiendo, incluso, redirigirle a una web para ampliar la información a la que se refiera dicha baliza. Al seleccionar el objeto de interés, el ‘beepcon’ también puede emitir un sonido, permitiendo a la persona ciega encontrarlo fácilmente.

La celebración de dicha demostración en el Museo Nacional de Escultura, es un ejemplo más de la colaboración entre las dos instituciones desde hace años, que en esta ocasión se ha concretado en reuniones de trabajo para decidir los puntos de colocación de las balizas y la información contenida en ellas, así como el acompañamiento de técnicos del Museo durante la visita.

