LA ESCLAVITUD MODERNA ATRAPA A 40,3 MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO

- Y 152 millones de niños trabajan, según la OIT y Walk Free Foundation. Alrededor de 40,3 millones de personas en el mundo son víctimas de la esclativud moderna debido a explotación laboral forzosa, de las cuales el 71% son mujeres y niñas, y un 29% hombres, según una nueva investigación conjunta de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y Walk Free Foundation, en asociación con la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).

Esos datos, correspondientes a 2016, fueron divulgados este martes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, la OIT presentó un informe asociado que confirma que alrededor de 152 millones de niños de 5 a 17 años son víctimas del trabajo infantil.

La esclavitud moderna adquiere diversas formas. Del total de personas atrapadas en ella, 16 millones lo están por explotación laboral; 15,4 millones por matrimonio forzoso; 4,8 millones por explotación sexual, y 4,1 millones por trabajo forzoso impuesto por el Estado.

Las mujeres representan el 99% de las víctimas del trabajo forzoso en la industria del comercio sexual y el 84% de los matrimonios no consentidos.

El trabajo infantil sigue concentrado principalmente en la agricultura (70,9%). Casi uno de cada cinco niños trabaja en el sector de los servicios (17,1%), mientras que un 11,9% lo hace en la industria.

Estas nuevas estadísticas indican que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea General de la ONU en 2015 para luchar contra la pobreza, combatir la desigualdad y combatir el cambio climático hasta 2030, no podrán ser alcanzados salvo que se intensifiquen drásticamente los esfuerzos para eliminar la esclavitud moderna y el trabajo infantil.

El director general de la OIT, Guy Ryder, indicó que “el mundo no estará en condiciones de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible” si no se incrementan las medidas contra estas lacras. “Las nuevas estimaciones pueden ayudar a elaborar y desarrollar intervenciones dirigidas a prevenir el trabajo forzoso y el trabajo infantil”, añadió.

Por su parte, el presidente y fundador de Walk Free Foundation, Andrew Foster, indicó que “el hecho que como sociedad aún tengamos 40 millones de personas atrapadas en la esclavitud moderna en este momento es una vergüenza para todos nosotros”.

“Los resultados de los últimos cinco años para los cuales hemos recolectado datos indican que 89 millones de personas llegaron a experimentar alguna forma de esclavitud moderna por períodos de tiempo que abarcaban desde unos pocos días hasta cinco años. Esto refleja la discriminación y las desigualdades profundamente arraigadas en nuestro mundo actual, unidas a una escandalosa tolerancia hacia la explotación. Esto tiene que acabar. Todos nosotros tenemos un papel que desempeñar para cambiar esta realidad, las empresas, los gobiernos, la sociedad civil, cada uno de nosotros”, apuntó.

Los nuevos datos mundiales sobre esclavitud moderna y trabajo infantil son producto del esfuerzo colectivo de los miembros de la Alianza 8.7, que es la asociación mundial que tiene por objetivo erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de seres humanos y el trabajo infantil.

Esa Alianza reúne a socios en representación de gobiernos, organizaciones de la ONU, el sector privado, entidades de trabajadores y de empleadores, y la sociedad civil a fin de alcanzar la meta 8.7 de los ODS (“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”).

