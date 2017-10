LAS FUTURAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS CAUSARÁN MÁS ALTERACIONES CLIMÁTICAS

Las principales erupciones volcánicas del futuro tienen el potencial de afectar globalmente a las temperaturas y las precipitaciones a de forma más dramática que en el pasado debido al cambio climático, según un nuevo estudio dirigido por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

Los autores del estudio, publicado en la revista ‘Nature Communications’, se centraron en la erupción catastrófica del Monte Tambora (Indonesia) en abril de 1815, que se cree que desencadenó el llamado ‘año sin verano’ en 1816.

Los investigadores indican que las temperaturas descenderán si ocurre una erupción similar en 2085, aunque no lo suficiente como para compensar el calentamiento futuro asociado al cambio climático. Ese enfriamiento adicional interrumpiría severamente el ciclo del agua, con lo que disminuiría la cantidad de precipitación en el planeta.

La razón de la diferencia en la respuesta climática entre 1815 y 2085 está ligada a los océanos, que se espera que se vuelvan más estratificados a medida que el planeta se calienta y, por lo tanto, menos capaces de moderar los impactos climáticos causados por las erupciones volcánicas.

“El golpe volcánico es sólo eso, un golpe de enfriamiento que dura aproximadamente un año. Pero los océanos cambian la escala de tiempo. Actúan no sólo para amortiguar el calentamiento inicial, sino también para extenderlo durante varios años”, explica John Fasullo, autor principal del estudio.

La erupción del Monte Tambora, la más grande en los últimos siglos, arrojó una gran cantidad de dióxido de azufre en la parte superior de la atmósfera, donde se convirtió en partículas de sulfato llamadas aerosoles.

La capa de aerosoles reflectores de luz enfrió la Tierra y puso en marcha una cadena de reacciones que condujo a un verano extremadamente frío en 1816, especialmente en toda Europa y en el noreste de América del Norte. A ese ‘año sin verano’ se le achacó una pérdida generalizada de cosechas y enfermedades, y causó más de 100.000 muertes en todo el planeta.

Para comprender mejor y cuantificar los efectos climáticos de la erupción del Monte Tambora, y explorar cómo esos efectos pueden diferir en una erupción futura si el cambio climático continúa en su trayectoria actual, los investigadores recurrieron a un sofisticado modelo informático desarrollado por científicos de NCAR.

DOS CONJUNTOS DE DATOS

Los científicos observaron dos conjuntos de datos. Uno de ellos simula el clima de la Tierra desde el año 850 hasta 2005 (incluidas las erupciones volcánicas del registro histórico) y el otro repite una hipotética erupción del Monte Tambora en 2085 asumiendo que no disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero.

Cuando los científicos estudiaron cómo el clima en 2085 respondería a una erupción hipotética que imitaba al Monte Tambora, descubrieron que la Tierra experimentaría un aumento de temperatura similar en el área de tierra cubierta de nieve y hielo.

Sin embargo, la capacidad del océano para moderar el enfriamiento disminuiría sustancialmente en 2085, cuando la magnitud del enfriamiento de la superficie de la Tierra podría ser de hasta un 40% mayor en el futuro.

La razón del cambio tiene que ver con un océano más estratificado. A medida que el clima se calienta, la temperatura de la superficie del mar sube. El agua más cálida en la superficie del océano es menos capaz de mezclarse con el agua más fría y densa que se encuentra debajo.

Los científicos también descubrieron que la futura erupción tendría un efecto mayor sobre las precipitaciones que la erupción histórica del Monte Tambora. Las temperaturas más frías de la superficie del mar disminuyen la cantidad de agua que se evapora en la atmósfera y, por lo tanto, también disminuyen la precipitación promedio mundial.

Aunque el estudio encontró que la respuesta de la Tierra a una erupción similar a Tambora sería más aguda en el futuro que en el pasado, los científicos observaron que el enfriamiento superficial promedio causado por la erupción de 2085 (aproximadamente 1,1ºC) no sería suficiente para compensar el calentamiento causado por el cambio climático inducido por el hombre (alrededor de 4,2ºC para el año 2085).

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso