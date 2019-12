ERC advierte al PSOE: anunciar avances "que no son verdad" alejan el acuerdo

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este martes al PSOE de que anunciar avances "que no son verdad, chantajear y meter presión" aleja el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.



Según recoge Europa Press, ha dejado claro que en el seno republicano no han gustado las palabras del secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mostrándose "convencido" de que los republicanos han renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente.



Ha recordado que no están abordando "una negociación tradicional de investidura sino un cambio político para solucionar" el conflicto en Cataluña.