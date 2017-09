LA MADRE DE LUCÍA ENTREGARÁ EN EL CONGRESO 257.000 FIRMAS POR LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Nieves Casado, madre de Lucía, una niña de 7 años con un cáncer cerebral que falleció en agosto, entregará este miércoles en el Congreso de los Diputados más de 257.000 firmas a favor de la investigación contra el cáncer infantil, según informó este martes la organización ‘Change.org’.

Casado es madre de Lucía, una niña de 7 años que falleció en agosto a causa de un glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), un tipo de cáncer cerebral al que sobrevive menos de un 1% de los niños diagnosticados.

En ‘change.org/StopCancerInfantil, Nieves solicitó la aprobación de una Proposición No de Ley, ya presentada en la Cámara Baja, que persigue aumentar la inversión en investigación del cáncer.

El pasado 6 de agosto, dos meses después de iniciar su campaña, su hija Lucía fallecía a causa de la enfermedad. Su madre ha afirmado que “aunque ya no esté con nosotros, Lucía nos ha transmitido la fuerza necesaria para seguir adelante. Yo ya no puedo cambiar el destino de mi hija pero lo que sí puedo hacer es luchar para que esta situación cambie y ningún niño más vuelva a pasar por esto”.

En su petición, Nieves Casado lamentaba que “en los últimos 60 años no se ha avanzado nada para mejorar la tasa de supervivencia de esta terrible enfermedad, por falta de interés farmacéutico y gubernamental”.

Tras la muerte de su hija, su madre vuelve a reclamar medidas: “La falta de inversión e investigación hacen que cada día sean más niños los que fallezcan sin que exista un tratamiento”.

