UN CIRCO ENTREGA DOS LEONES A UN CENTRO DE RESCATE DE ALICANTE

El Centro de Rescate AAP Primadomus, situado en Villena (Alicante), ha logrado un acuerdo pionero en España por el que una empresa circense le ha entregado dos leones que hasta ahora formaban parte del espectáculo del circo.

InfoCircos, una plataforma formada por Faada, AnimaNaturalis, Anda, The Born Free Foundation y AAP Primadomus, señaló este miércoles en un comunicado que este acuerdo, “sin precedentes” en España, es “fruto del progresivo abandono del uso de animales salvajes en espectáculos de circo”.

“Ya son más de 400 municipios los que no autorizan circos con animales salvajes. En Cataluña ya están prohibidos y en otras seis comunidades autónomas han iniciado los procesos para prohibirlos”, añadió.

InfoCircos vio “lógico” que “las ONG se conviertan en parte de la solución, colaborando y apoyando a los circos que deciden dar el paso y reconvertirse en espectáculos sin animales salvajes”.

Los dos leones que acaban de llegar a AAP Primadomus, que cuenta con espacio para acoger grandes felinos, serán sometidos a pruebas veterinarias y pasarán un corto periodo de cuarentena.

La directora del centro de rescate, Pilar Jornet, declaró que “se trata de el primer circo, que, además de ceder a todos los animales salvajes, se compromete a no reemplazarlos”, y añade que “la única manera de solucionar el problema es mediante el diálogo y la creación de acuerdos de este tipo”.

InfoCircos aplaudió la decisión de esa empresa circense e invitó a “los escasos circos españoles que aún mantienen animales salvajes a realizar, de forma paulatina, ordenada y consensuada entre todos, la misma reconversión”.

