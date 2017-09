ONCE ENTIDADES IMPLICADAS EN EL CÁNCER SE UNEN EN UNA CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), junto con otras diez entidades internacionales se han unido en una campaña mundial para concienciar sobre la importancia de la investigación en cáncer, una iniciativa que coincide con la celebración del Día Mundial de la Investigación en Cáncer que se celebra este domingo.

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el cáncer será la principal causa de muerte en los próximos años y se alcanzará, para el año 2030, 21,6 millones de casos nuevos y 13 millones de muertes. Esto significa que, para ese mismo año, un enfermo morirá de cáncer casi cada dos segundos, y una persona será diagnosticada de cáncer cada 1,5.

Por ello, la AECC junto con la IARC, la UICC (Unión para el Control Internacional del Cáncer), la EACR (Asociación Europea para la Investigación del Cáncer), el NIH (Institutos Nacionales de Salud, EE.UU.), el CRUK (Investigación en Cáncer en Reino Unido), ASCO (Sociedad Americana de Oncología Clínica), la KWF-DCS (la Sociedad Holandesa contra el Cáncer) y AIRC (Asociación Italiana para la Investigación del Cáncer) ya pusieron en marcha el año pasado un movimiento global para unir esfuerzos y promover la investigación, con el fin de mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

Según un comunicado conjunto de todas estas asociaciones, “sólo la investigación podrá vencer a la enfermedad. En los próximos años se esperan grandes avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, pero sobre todo se mejorará en la calidad de vida de los pacientes. Hoy en día, y gracias al esfuerzo en investigación, se ha conseguido que el cáncer tenga una tasa de supervivencia cercana al 50%”.

WCRD, UNA CAMPAÑA MUNDIAL

Este año, la campaña del Día Mundial para la Investigación en Cáncer (WCRD en sus siglas en inglés) tiene como lema común ‘For the future of cancer research, don’t stand still. We won’… Make your movet’ haciendo de los investigadores sus verdaderos protagonistas. Su objetivo es concienciar a la población para que apoye la labor investigadora y el trabajo de los investigadores en todo el mundo.

Según datos de la IARC, en España se detectan alrededor de 215.534 nuevos casos de cáncer cada año y se prevé que esta cantidad aumentará hasta los 292.370 para el año 2030. Además, cerca de 122.790 pacientes con cáncer morirán en nuestro país en 2030, lo que supone un aumento del 25% y del 16,5% respectivamente.

Por su parte, la AECC estima que el apoyo sostenido y sostenible para que el talento de los profesionales siga aportando nuevas vías para hacer frente al cáncer, así como la implicación activa de entidades, instituciones y organizaciones profesionales de diferentes ámbitos en este esfuerzo de investigación, son claves para seguir mejorando los índices de supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

