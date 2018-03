ENRIQUE TOMÁS Y LA ONCE ORGANIZAN UNA ‘CATA A CIEGAS’ DE JAMÓN

- Presentan el menú solidario 'Undécimo' y el convenio. Enrique Tomás y la ONCE han estrenado su colaboración con una experiencia única: una degustación a ciegas de jamón de cuatro variedades del producto que comercializa la marca gastronómica, la creación de un menú solidario y la firma de un convenio.

En el acto de presentación han participado el delegado territorial de la ONCE Catalunya, Xavier Grau, y el propio Enrique Tomás, quienes han explicado que los establecimientos del primero han iniciado la comercialización de un menú de carácter solidario, con el nombre de 'Undécimo'.

Este menú contiene productos ibéricos de la cadena y con él se obsequia al cliente con el rasca de la ONCE ‘El MiniSueldo de tu Vida’, con el que se puede ganar un premio al instante de 5.000 euros y 500 euros al mes durante cinco años.

En total, en esta experiencia participan 37 establecimientos con barra degustación de Enrique Tomás.

Además, la ONCE y Enrique Tomás han firmado un convenio de dos años de duración para colaborar conjuntamente en el fomento de empleo de personas con discapacidad y se han comprometido a trabajar conjuntamente para conseguir la máxima accesibilidad posible para las personas ciegas o con discapacidad visual grave en los establecimientos de la marca, tanto propios como franquiciados.

Además, las dos entidades desarrollarán acciones de diseño universal encaminadas a superar barreras físicas y de comunicación.

