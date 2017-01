ENFERMOS DE DIABETES PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE ACABE CON SU DISCRIMINACIÓN LABORAL

Google Plus

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha puesto en marcha una campaña en la que pide al Defensor del Pueblo que acabe con la discriminación laboral que sufre el colectivo de personas con diabetes en España (más de cinco millones de ciudadanos) a la hora de acceder a empleos de la Administración Pública, tanto a nivel local como autonómica y nacional.

"A día de hoy", explica FEDE en un comunicado, "existen actividades profesionales, como cuerpos policiales, bomberos o conductores auxiliares de bomberos, en las que, a la hora de la selección, se impide la admisión como candidato a personas con diabetes debido a unos cuadros médicos de exclusiones que no están actualizados, puesto que no contemplan los avances sanitarios, técnicos y formativos que ya permiten un autocontrol y un desarrollo normal de las profesiones anteriormente citadas".

Por ello, FEDE solicita al Defensor del Pueblo que promueva y lleve a cabo "cuantas actuaciones estén a su alcance para que las administraciones públicas actualicen los cuadros médicos de exclusiones vigentes a día de hoy en dichas actividades profesionales, de modo que permitan al colectivo su incorporación a puestos de trabajo del sector público sin restricciones obsoletas ni prohibiciones generalizadas, que discriminen a las personas con diabetes que lleven un correcto control de la misma".

Además, FEDE pide que se valore cada caso de forma individual, teniendo en cuenta el tipo de diabetes, tratamiento, grado de control glucémico (niveles medios y variabilidad) para definir si una persona es apta o no para ese puesto de trabajo.

Para sumarse a esta campaña hay que entrar en el link 'https://www.defensordelpueblo.es/'.

