ENFERMERÍA DENUNCIA LA “IMAGEN VEJATORIA” DE LA ENFERMERA EN EL PROGRAMA DE NOCHEBUENA DE RTVE

El Consejo General de Enfermería ha remitido una carta al presidente de RTVE para manifestarle su indignación por la “imagen vejatoria” de las enfermeras, a las que se expone como un “icono sexual”, en el programa ‘Telepasión’ emitido en Nochebuena en La 1 de TVE.



Según informó este miércoles el Consejo General, su presidente, Florentino Pérez Raya, ha enviado una carta al presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, en la que le manifestó su “pesar e indignación por la imagen que dio esa cadena de televisión respecto de la profesión enfermera y de sus profesionales –en su mayoría, mujeres- en el programa emitido el 24 de diciembre por la noche”.

“Cuando los programas de entretenimiento, series o películas presentan y proponen a la enfermera como un icono sexual, se degrada su imagen, obviando que estamos ante profesionales con un alto nivel de cualificación, una formación académica de cuatro años y dos años de especialidad, contando en estos momentos con un gran número de profesionales enfermeros con grados de máster y doctorado; una carrera universitaria que requiere una exigente nota de corte para acceder a ella; y unos profesionales que gozan de un gran prestigio en el ámbito internacional”, añadió.

A continuación, Pérez Raya subrayó que “consideramos, de conformidad con la legislación estatal y europea, que resulta vejatorio el uso de la imagen de la mujer 'utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto' o 'asociada a comportamientos estereotipados' (artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad). En este sentido, la Comunicación Audiovisual 'debe ser respetuosa con la dignidad humana' (artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual)”.

El presidente de los enfermeros concluyó en esta carta que “es una lástima que nuestra televisión pública manifieste de este modo la falta de ingenio y agudeza de quien confunde el humor con la chabacanería y el mal gusto. Afortunadamente la dignidad de toda una profesión no está sujeta a este tipo de expresiones de bajo grado ni a la escasa inteligencia de sus creadores. Con ello, esperamos no tener que llevar a cabo otras medidas que la legislación establece, en este caso en defensa de la imagen de la enfermería y de las enfermeras”.



