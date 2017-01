RYANAIR INVITA AL CERMI A UN ENCUENTRO PARA ACLARAR SU POLÍTICA HACIA LOS PASAJEROS CON DISCAPACIDAD

Ryanair ha remitido una carta al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para invitarle a mantener un encuentro con el fin de aclarar la política de esta compañía hacia los pasajeros con discapacidad.

La misiva, a la que ha tenido acceso Servimedia, ha sido enviada por el director de Marketing de la aerolínea, Kenny Jacobs, al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, coincidiendo con la protesta de este sábado en el aeropuerto madrileño de Barajas en protesta por varios incidentes que han tenido pasajeros con discapacidad con Ryanair.

En este sentido, Jacobs niega que su compañía discrimine a los usuarios con discapacidad y sostiene que “miles de pasajeros que requieren asistencia especial viajan con Ryanair semanalmente y lo hacen sin problemas”, por lo que están orgullosos del servicio que ofrecen a sus clientes.

El director de Marketing de la aerolínea invita por ello al presidente del CERMI a tener un encuentro en Madrid o a visitar la sede de la empresa en Dublín para hablar del "servicio líder" que consideran que facilitan a los pasajeros que necesitan de "asistencia especial" para volar.

CASO DEL UNIVERSITARIO SORDOCIEGO

Al mismo tiempo, Jacobs se refiere al caso de Javier García Pajares, universitario español sordociego que estaba de Erasmus en Londres y que denunció en diciembre pasado que Ryanair le negó asistencia en el vuelo de vuelta a Madrid y, además, le impidió viajar solo.

En este sentido, la compañía irlandesa explica en su carta al CERMI que este joven reservó el vuelo en octubre de 2016 para viajar el 21 de diciembre y que el 9 de diciembre se puso en contacto con el servicio al cliente de la aerolínea para solicitar asistencia especial. Se le informó entonces "que tendría que cumplir con ciertos criterios de seguridad para viajar sin estar acompañado en su vuelo reservado”.

Ryanair afirma que el pasajero “se negó” a proporcionar esta confirmación hasta la noche del 15 de diciembre. La compañía también sostiene que, tras recibir la confirmación de la capacidad del estudiante para viajar sin estar acompañado, “se le informó por correo electrónico el 16 de diciembre que era bienvenido en su viaje”.

El mismo día, según la aerolínea, Javier García “eligió” no volar con Ryanair y, “dadas las circunstancias excepcionales en este caso, se le proporcionó un reembolso completo de su pasaje aéreo no utilizado”.

NIEGA DISCRIMINACIÓN

La aerolínea comenta también en su misiva que el pasado 18 de enero el jefe de Servicio al Cliente, Upo Rytkonen, contactó con el subdirector del CERMI, Luis Alonso, describiendo su versión de lo ocurrido con este estudiante.

En este sentido, según Ryanair, “Alonso explicó que la organización no estaba al corriente de los hechos de este caso e insistió en que hubo otros casos en los que Ryanair discriminó a los pasajeros con discapacidad, pero no pudo dar detalles y si existen tales casos de discriminación”.

Por último, Jacobs desea que los hechos se aclaren y vuelve a recalcar que su compañía “nunca ha discriminado ni discriminará a ningún pasajero, incluyendo al estudiante español, Javier García”.

