EL DIRECTOR DE AMNISTÍA SOBRE EL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO: “LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES PARA MOLESTAR”

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, explicó este martes, en una concentración convocada por la ONG para respaldar a raperos y tuiteros condenados por delitos de enaltecimiento del terrorismo, que “la libertad de expresión es para molestar”, y añadió que “si no, no lo es”.



“Las autoridades españolas, ya sean judiciales, políticas o parlamentarias, deben entender que la libertad de expresión es para molestar; si no, no es libertad de expresión”, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación mientras se desarrollaba la protesta frente a la Audiencia Nacional, por donde han pasado raperos y tuiteros como Pablo Hasel o Cassandra Vera.

De hecho, esta tuitera de 22 años estuvo presente en la concentración junto al rapero Nyto Rukely, condenado a dos años y un día de prisión por las letras de sus canciones en las que aplaude a los Grapo o hace llamamientos a la rebelión.

“Son personas detenidas sólo por publicar opiniones molestas, críticas, a veces insultantes, pero ninguna de ellas hizo incitación directa a ningún acto de terrorismo”, señaló Beltrán. Y es que, a su juicio, “la probabilidad de que se cometiera un acto de violencia por las declaraciones (en canciones o tuits) es nula”.

“Aunque no tengamos antecedentes tendremos que entrar en prisión; no es un caso aislado y hemos visto a otros compañeros a los que también les ha pasado”, explicó el rapero a la prensa, al tiempo que denunció la “represión” a artistas y en las redes sociales mediante el artículo 578 del Código Penal, el que castiga el enaltecimiento del terrorismo.

Este artículo castiga el “enaltecimiento o la justificación públicos” de los delitos de terrorismo y es el que se ha aplicado en estos casos y otros como el de los raperos Valtonyc o Pablo Hasel. Según explicaron los abogados de Cassandra Vera en declaraciones a Servimedia, el problema es que “se está aplicando un artículo para luchar contra el terrorismo para regular las redes sociales y letras de canciones”.

“Demasiada gente ha pasado por aquí en los últimos años por el mero hecho de expresar sus opiniones en Internet”, denunció el director de Amnistía Internacional a las puertas de la Audiencia Nacional. “Bajo el disfraz de lo que llamaríamos seguridad nacional, las autoridades españolas están silenciando a artistas, periodistas y usuarios de las redes sociales por expresar sus opiniones”, añadió.

‘INTOLERANCIA PELIGROSA’

Según datos de Amnistía Internacional, que mañana publicará un informe sobre el estado de la libertad de expresión en España, en 2011 –año en que ETA dejó de matar- sólo hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo, mientras que en 2017 la cifra se elevó a 31.

Eda Seyhan, autora del informe y responsable de campañas de Medidas contra el Terrorismo para Europa de Amnistía Internacional, explicó a los periodistas que “ha habido un claro incremento en el número de condenas” y que “el artículo 578 del Código Penal se ha utilizado para procesar expresiones ‘online’ protegidas por el derecho a la libertad de expresión”.

Y es que, a su juicio, existe “una intolerancia peligrosa ante cualquier tipo de discurso que se pueda interpretar perturbador u ofensivo para algunos, pero que no deja de ser legal”.

La ONG ha convocado una manifestación para el próximo sábado a las 18.00 horas en la Puerta del Sol para concluir en el Congreso de los Diputados y pedir la derogación tanto del artículo 578 del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada como 'ley mordaza'.



