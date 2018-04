LA ONU, EMPRESAS Y ONG ANIMAN A SUMARSE A LA PLATAFORMA ESPAÑOLA DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Varios expertos de Naciones Unidas, empresas y ONG exhortan a entidades públicas y privadas a adherirse a la Plataforma Española de Acción Climática, una iniciativa pionera impulsada por el Gobierno para contribuir a que el aumento de temperatura del planeta no supere los dos grados respecto a la era preindustrial y cumplir así el Acuerdo de París.



La Plataforma Española de Acción Climática tiene como objetivos medir e integrar todos los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global, compartir e incorporar las mejores prácticas para reducir las emisiones, y comunicar los resultados para contribuir a la acción por el clima.

Las entidades que quieran formar parte de la Plataforma deben unirse a la comunidad #PorElClima, establecer objetivos cuantificados de reducción de emisiones e informar sobre su cumplimiento.

Además, tienen que inscribirse en el registro de huella de carbono del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y solicitar la adhesión a la plataforma ‘Nazca’ de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Cuatro expertos de entidades impulsoras de la Plataforma Española de Acción Climática explicaron las ventajas de formar parte de esta iniciativa en la tertulia #BioLíderes emitida en el programa ‘Madrid a la vista’, realizado por Servimedia para M21 Radio con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

“TIENE SOLUCIÓN”

Gonzalo Sáenz de Miera, vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV) y director de Cambio Climático de Iberdrola, señaló que el calentamiento global es “una realidad” provocada por “un sistema económico y energético basado en combustibles fósiles” que acarrera “consecuencias económicas, sociales y medioambientales”, con la ventaja de que “tiene solución” si se transforma en “un modelo basado en eficiencia energética y renovables” que ofrece oportunidades en ámbitos como “la mejora de la calidad del aire y la generación de empleo”.

Sáenz de Miera abogó por “crear alianzas para abordar el problema entre todos” y por ello se ha creado la Plataforma Española de Acción Climática, una iniciativa “pionera en el mundo” con el fin de “crear un marco sólido de colaboración entre la administración, las empresas y la sociedad civil para avanzar en el cambio de modelo necesario para conseguir los objetivos de París”.

Indicó que “España está inicialmente bien posicionada para estas oportunidades” porque cuenta con empresas punteras en energías renovables o de gestión de agua, por ejemplo, pero advirtió de que son necesarias “políticas ambiciosas” porque, de lo contrario, “las oportuidades las van a aprovechar otros”.

“Las empresas estamos dispuestas a invertir y los bancos están dispuestos a financiar. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una gran oportunidad y ahí es donde se tienen que definir los objetivos”, añadió, antes de subrayar que esa norma debe ser aprobada “con consenso político” porque las empresas necesitan certidumbre para hacer grandes inversiones iniciales en proyectos relacionados con el clima.

“URGENCIA”

Por otro lado, la directora de Comunicación de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Vanesa Rodríguez, recalcó que “el cambio climático es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y el que más urgencia nos presenta”, y consideró “propicio” el momento actual porque hay “sensibilidad política y social” para abordarlo. “Es un buen momento para llamar a la acción y la concienciación, tanto individual como corporativa”, dijo.

Rodríguez indicó que la Plataforma Española de Acción Climática traslada a un ámbito nacional los objetivos del Acuerdo deParís y supone “una oportunidad” de reflejar acciones que pongan en marcha iniciativas innovadoras desde las empresas.

Además, destacó que desde Naciones Unidas se alienta a que “no hay que nacer nada solos”, sino trabajar en alianzas público-privadas, al tiempo que comentó que señaló que el cambio climático puede suponer “oportunidades de negocio” para las empresas porque se calcula que hasta 2030 se crearán cerca de 380 millones de empleos verdes anuales en todo el mundo.

Rodríguez comentó que “éste no es un discurso sólo para grandes empresas o multinacionales”, sino que las pequeñas y medianas empresas sitúan el cambio climático entre sus principales preocupaciones. “Nadie quiere vivir en un planeta contaminado”, sentenció.

“PROGRAMA ELECTORAL MUNDIAL”

Por otro lado, el director de Ecodes, Víctor Viñuales, indicó que la lucha contra el cambio climático es “la tarea de nuestra generación”, que “sabe lo que hay que hacer y puede hacerlo”. “Si no lo hacemos nosotros, las siguientes generaciones lo van a tener muchísimo peor”, agregó.

Viñuales precisó que se trata de “un desafío enorme que sólo podemos resolver si todo el mundo, sin escaqueos, se pone a la tarea, es decir, las administraciones públicas, las empresas, los ciudadanos, las iglesias, las escuelas…”.

Añadió que, en el contexto del “programa electoral mundial” de que la temperatura de la Tierra no suba más de 2ºC en comparación con los niveles preindustriales, la Plataforma Española de Acción Climática supone que administraciones públicas y empresas concreten sus acciones en este sentido. “Es decir, la empresa o el ayuntamiento ‘x’ dirá: ‘Mi cuota parte es ésta, aquí estoy, éstas son mis emisiones, aquí quiero llegar, esto es lo que quiero hacer y voy a dar cuenta de cómo voy’. Éste es el fin último de la Plataforma: visibilizar a la gente que actúa y contarlo”, explicó.

Además, concretó que combatir el cambio climático no sólo afecta a las grandes empresas y está relacionado con “sacrificarse”, sino con “construir una vida mejor y más saludable”. “Por ejemplo: hay que sacar el diésel de las ciudades. Bueno, eso le va bien al clima y a toda la gente que respiramos aire en las ciudades. Hay que comer menos carne y más verduras; bueno, eso es lo que nos dicen todos los dietistas de todo el mundo. Es una oportunidad para hacer una sociedad mejor y gente más feliz”, apuntó.

“ARTILLERÍA LEGISLATIVA”

José Luis Muñoz, director de Climate-KIC Spain (que se ha adherido a la Plataforma Española de Acción Climática), destacó que el planeta vive actualmente “un momento clave” y el cambio climático supone “una gran oportunidad para los emprendedores y las empresas para hacer las cosas de otra forma más sostenible”.

Muñoz comentó que la Plataforma está apadrinada por la Oficina Española de Cambio Climático (del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), y se añade a “la artillería legislativa” que el Gobierno prepara con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En relación a las iniciativas innovadoras para luchar contra el cambio climático, Muñoz abogó por aplicar a la inversa el principo de que ‘quien contamina, paga’, de manera que se premien los productos o servicios con beneficios medioambientales. “Si un agricultor tiene un campo de olivos, sólo le pagan por el aceite y en una zona rural difícilmente puede salir adelante. Ahora bien, si ese señor protege la biodiversidad y tiene un bosque cercano que cuida, tenemos que trasladarle un valor añadido que nos está generando a toda la sociedad y no le estamos pagando”, arguyó.

Muñoz indicó que combatir el calentamiento global es “estratégicamente muy bueno” para Europa, donde apenas hay combustibles fósiles, pero sí tecnologías alternativas y talento para desarrollarlas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso