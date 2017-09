LAS EMPRESAS AEROESPACIALES SE REÚNEN EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

El Grupo de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) organiza del 27 al 29 de septiembre la sexta conferencia internacional de tecnología aeroespacial SMC-IT, una cita a la que acuden las empresas e instituciones más influyentes del sector aeroespacial de todo el mundo, con especial protagonismo de la NASA.

Durante la conferencia se presentarán los últimos avances tecnológicos en inteligencia artificial, Big Data, robótica de exploración, autonomía, ingeniería espacial y software y hardware embebido, según informó la Universidad de Alcalá.

El rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván; el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo, inaugurarán la conferencia.

En esta cita aeroespacial participarán, entre otros, Richard J. Doyle, director de proyectos de información y datos científicos del Jet Propulsion Laboratory (NASA-JPL); Larry D. James, subdirector de NASA-JPL, que impartirá la charla inaugural titulada ‘Exploring the Earth, Solar System and Beyond: The Power of Autonomy and Virtual Reality’, y Pedro Molinero Sanz, director de operaciones de Hispasat, que disertará sobre ‘Geo Satellites Innovation’.

El resto de la jornada transcurrirá con diferentes talleres sobre técnicas de realidad aumentada y virtual, redes de intercambio de datos con el espacio (STINT-DEMO) y sistemas embebidos en operaciones espaciales.

El programa del día 28 contará con el director de tecnología de exploración de NASA Ames Research Center, Rupak Biswas, y con Hans Ranebo, responsable de la sección Fluid Science Payload de la Agencia Europea Espacial, que expondrá las principales novedades de la ESA.

Finalmente, el día 29 de septiembre la conferencia contará con la asistencia de Mateo Valero, director del Centro Nacional de Supercomputación, que expondrá los retos actuales del buque insignia en computación de altas prestaciones (HPC) y Richard Doyle de NASA-JPL impartirá la charla titulada ‘Data Science and Computing on the Path to Autonomy’.

