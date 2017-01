LA ONU EMPIEZA EL AÑO CON ANTONIO GUTERRES COMO SECRETARIO GENERAL

Google Plus

António Guterres, ex primer ministro de Portugal y ex Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, es desde este domingo el secretario general de Naciones Unidas, cargo para el que fue elegido el pasado 13 de octubre por la Asamblea General de este organismo y que ha comenzado a ejercer oficialmente este 1 de enero de 2017.

Guterres se convierte en el noveno secretario general de la ONU en los 71 años de historia de este organismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Los anteriores fueron el noruego Trygve Lie (1946-53), el sueco Dag Hammarskjöld (1953-61), el birmano U Thant (1961-71), el austríaco Kurt Waldheim (1972-81), el peruano Javier Pérez de Cuellar (1982-92), el egipcio Boutros Boutros-Ghali (1992-96), el ghanés Kofi Annan (1996-2006) y el surcoreano Ban Ki-moon (2007-15).

El nuevo titular de Naciones Unidas, de 67 años, fue primer ministro de Portugal desde 1995 hasta 2002 y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados entre junio de 2005 y diciembre de 2015. Se convierte ahora en el diplomático más importante del mundo y su mandato al frente de la ONU durará cinco años, si bien puede ser renovado por otro lustro más.

Guterres fue elegido por aclamación por representantes de los 193 Estados miembro de la ONU en una reunión de la Asamblea General celebrada el pasado 13 de octubre, que aprobó la recomendación formulada la semana anterior por el Consejo de Seguridad. Otros 12 candidatos también estuvieron en la carrera por optar a la Secretaría General.

“ES HORA” DE ASUMIR ERRORES

El pasado 12 de diciembre, Guterres fue investido como secretario general de la ONU en el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pronunció un discurso en el que indicó que “es hora” de que este organismo asuma sus errores y se reforme para que pueda prevenir las crisis en un momento en que el miedo se ha convertido en catalizador delas decisiones de mucha gente, que ha perdido la confianza en sus gobiernos y en las instituciones internacionales.

Guterres indicó entonces que, para combatir ese miedo, los dirigentes deben escuchar y demostrar que les importan tanto sus pueblos como la estabilidad mundial. “Y es hora de que las Naciones Unidas hagan lo mismo: reconocer sus deficiencias y reformar su funcionamiento. Esta organización es la piedra angular del multilateralismo y ha contribuido a forjar decenios de relativa paz", apostilló.

Sin embargo, añadió que existen dificultades al respecto: "Los desafíos están superando nuestra capacidad de respuesta. Las Naciones Unidas deben estar preparadas para cambiar. Nuestra deficiencia más grave, y me refiero aquí a toda la comunidad internacional, es nuestra incapacidad de prevenir las crisis. Las Naciones Unidas nacieron de la guerra. Hoy debemos cuidar la paz”.

En este contexto, Guterres apostó por la prevención de los conflictos y apuntó que ello exige abordar sus causas con apego a los tres pilares de la ONU: la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Y advirtió de que cuando falla la prevención, el sufrimiento aumenta y los conflictos se agudizan y exigen mayores esfuerzos para su resolución.

