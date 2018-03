LOS EMBALSES SUBEN UN 30% EN UN MES CON EL MARZO MÁS LLUVIOSO DESDE AL MENOS 2005

Google Plus

Los pantanos españoles cuentan ahora con un 30% más de agua que hace un mes gracias a que este marzo ese el más lluvioso desde al menos 2005, de manera que han pasado de tener 24.413 hectómetros cúbicos (hm3) hace cuatro semanas a los actuales 34.980 hm3.



Los datos del Boletín Hidrológico Nacional, recogidos por Servimedia, indican que desde la llegada de ‘Emma’ hasta este martes cayeron 147,4 litros por metro cuadrado de precipitaciones (lluvia o nieve) en el conjunto de España.

La serie histórica del Boletín comienza en 2005 y no hay ningún precedente en los últimos 14 años con tanta precipitación caída en España en las cuatro últimas semanas. De hecho, las lluvias o nevadas de este mes de marzo duplican el siguiente registro más alto (74,8 litros por metro cuadrado en 2013).

Los embalses estaban al 43,5% a finales de febrero, con 24.413 hm3, lo que suponía el nivel más bajo desde 1995. El agua embalsada subió 1.894 hm3 la primera semana de marzo (el mayor incremento desde la segunda semana de enero de 2016) y aumentó hasta un 46,9%.

En los siete siguientes días ascendió 3.813 hm3 (la mayor subida desde la primera semana de 2010), con lo que la reserva hidráulica española se situó en el 53,7%. Desde julio del año pasado no estaba por encima del 50%. Posteriormente subió 3.609 hm3 más, hasta llegar al 60,2%, y en esta última semana han ganado 1.251 hm3 más y alcanzan el 62,4% de la capacidad total gracias a las precipitaciones abundantes caídas en toda la península, con el valor máximo en Oviedo, donde se recogieron 107,8 litros por metro cuadrado.

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Por tanto, los frentes atlánticos de las cuatro últimas semanas han incrementado el nivel de los embalses en 10.567 hm3. Según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a los que tuvo acceso Servimedia, hay que remontarse hasta la última semana de diciembre de 2009 y las tres primeras de enero de 2010 para encontrar un ascenso superior en cuatro semanas: 12.431 hm3.

Además, la reserva hidráulica actual es superior a la del año pasado por estas fechas (entonces había 33.064 hm3) y se ha reducido hasta el 9,3% el déficit con respecto a la media de la última década (38.561 hm3).

La serie histórica de Medio Ambiente, que comienza en 1990, indica que la reserva hidráulica actual no sólo supera a la del año pasado, cuando estaba al 59,1%, sino también la de 1990 a 1995, 1999, 2000, 2002, 2005 a 2009 y 2012.

Por otro lado, los niveles más altos de agua embalsada en la actualidad corresponden a las cuencas internas del País Vasco (100%); el Cantábrico Oriental (94,5%); Tinto, Odiel y Piedras (93,9%); el Cantábrico Occidental (91,7%); Galicia Costa (88,9%); el Miño-Sil (80,0%); el Ebro (73,7%); y el Guadalete-Barbate (71,0%).

Les siguen el Tajo (62,7%), el Duero (62,5%), el Guadiana (60,4%), el Guadalquivir y las cuencas internas de Cataluña (59,4%), y la cuenca mediterránea andaluza (54,3%). Sólo están por debajo del 50% las cuencas hidrográficas del Segura (24,6%) y la del Júcar (31,0%).



