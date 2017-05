ELIMINAR EL GLUTEN DE LA DIETA PUEDE TENER EFECTOS SECUNDARIOS EN PERSONAS SANAS

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) advirtió este martes que las dietas sin gluten pueden tener efectos secundarios entre la población sin enfermedad celíaca, ya que puede aumentar el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2.

Por este motivo, el doctor Federico Argüelles Arias, experto de la SEPD y especialista de Aparato Digestivo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, advirtió que “no se puede retirar el gluten sin el diagnóstico de un especialista. De hecho, hay una tendencia a eliminar el gluten de la dieta sin un diagnóstico que corrobore esta certeza, simplemente porque quizás ha sentado mal algo que hemos comido”.

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard en Boston (EEUU) comprobó que la no ingesta de gluten en personas sin celiaquía puede tener efectos secundarios como aumentar el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. Esto es debido a que los alimentos libres de gluten contienen, por lo general, menos cantidad de fibra dietética y otros micronutrientes menos nutritivos.

En una nota informativa, la SEPD recordó que la intolerancia al gluten se produce en personas predispuestas genéticamente que, en algún momento de su vida y por algún mecanismo aún desconocido, cuando ingieren gluten desarrollan la enfermedad. Existe otra patología denominada sensibilidad al gluten no celíaca, aún poco estudiada.

Los síntomas digestivos de la enfermedad celíaca son: diarrea, dolor abdominal, hinchazón después de comer, náuseas y vómitos, astenia, anorexia o pérdida de peso. Entre los síntomas no digestivos están la anemia ferropénica crónica, las alteraciones menstruales, los abortos de repetición, los trastornos de la coagulación, e incluso los trastornos psiquiátricos.

Por ello, el doctor Argüelles señaló que “si una persona detecta estos síntomas debe acudir a un médico especialista para que realice un diagnóstico sobre la existencia o no de celiaquía”. Se estima que la prevalencia mundial de la enfermedad celíaca es muy relevante y afecta a uno de cada 266 personas. En España oscila entre 1/118 en la población infantil y 1/389 en la población adulta.

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la enfermedad celíaca, la SEPD dedicará una ponencia a esta cuestión en su LXXVI Congreso Nacional, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de junio. Dicha ponencia llevará por título ‘Enfermedad celíaca refractaria: ¿Cómo identificarlo y qué hacer?’ y se celebrará en la mesa conjunta de la SEPD y la American Gastroenterological Association (AGA).

