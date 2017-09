EDUCACIÓN. MÉNDEZ DE VIGO, “SORPRENDIDO” POR EL PRESAGIO DEL PSOE DE UN “OTOÑO EDUCATIVO CALENTITO”

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se declaró hoy “sorprendido” por el vaticinio que ha hecho el PSOE de un “otoño calentito” en materia de educación debido a la “paralización de la Lomce”.

Preguntado tras el Consejo de Ministros por ese vaticinio de un otoño movido que ha hecho la secretaria socialista de Educación, Luz Martínez, que ha avisado de que su partido no va a quedarse callado en esta materia, el ministro afirmó que le han “sorprendido” esas declaraciones, porque el PSOE participó del reciente acuerdo parlamentario en favor de un pacto por la educación y hay en marcha una subcomisión en las Cortes para hacer realidad ese pacto.

“No sé a qué viene eso de un ‘otoño calentito’. Es una expresión que no me gusta y que solamente trae intranqulidad a familias y a profesores”, afirmó el titular de Educación. “No es bueno. Hay un consenso muy general en torno a la necesidad política de un pacto por la educación; todos los grupos políticos estamos a favor de ello y espero que el PSOE también; si no, que nos lo diga, y si no, yo no le haré mucho caso. Este verano ha habido varias expresiones llamativas por parte del PSOE, como lo de los guardias civiles esquiroles en el Prat o las exageraciones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya he dicho que espero que sean golpes de calor”.

Méndez de Vigo insistió en que el pacto por la educación “es una necesidad sentida por toda la comunidad educativa, estamos en ello y desde luego el Gobierno va a seguir en ello”.

