EDUCACIÓN. FAMILIAS, SINDICATOS Y ESTUDIANTES DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO NO QUIERE UN PACTO EDUCATIVO

La confederación de padres de alumnos Ceapa, las ramas de enseñanza de los sindicatos CCOO, STEs Intersindical y UGT y el Sindicato de Estudiantes insisten en su “disconformidad” con la metodología de trabajo en el Consejo Escolar del Estado y han decidido abandonar los trabajos sobre el pacto educativo en el seno de ese organismo.



“Nos negamos a ser utilizados por el ministro de Educación como excusa de un falso consenso que posibilite al Gobierno seguir desarrollando políticas educativas que no reflejan las reivindicaciones de la comunidad educativa ni de la mayoría parlamentaria”, sostienen en un comunicado conjunto difundido este martes.

En él denuncian que “el Gobierno no quiere llegar a un acuerdo educativo y pretende seguir con el desarrollo de la Lomce” y revindican “una financiación suficiente del sistema educativo que garantice una educación de calidad y equidad, con igualdad de oportunidades”.

Según las citadas organizaciones, que el Gobierno tenga la intención de "seguir rebajando los presupuestos educativos hasta un 3,67% del PIB en el año 2020 demuestra su falta de compromiso para recuperar los 9.000 millones de euros perdidos durante los años de la crisis, como también lo hace que el porcentaje del PIB español dedicado a educación esté por debajo de los países de nuestro entorno”.

Con esta decisión, Ceapa, CCOO, STEs Intersindical, UGT y el Sindicato de Estudiantes se suman al gesto que ya protagonizaron los diputados socialistas que se levantaron hace algunas semanas de la subcomisión parlamentaria donde se negocia el pacto educativo, al no lograrse un consenso para aumentar el suelo de la financiación a la educación en el 5% del PIB. También siguieron los pasos de los socialistas, días después, los representantes de Podemos en el Parlamento.

En opinión del secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO, Pedro Badía, a todos esos argumentos hay que añadir “el ninguneo que ha sufrido la comunidad educativa, con la que el Gobierno ha sido totalmente desleal”, denunció.



