EDUCACIÓN. ERC TAMBIÉN ABANDONA LAS REUNIONES DEL PACTO EDUCATIVO POR EL DESCUERDO EN LA FINANCIACIÓN

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) comunicó este miércoles a la presidenta de la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, Teófila Martínez, que deja de asistir “con efectos inmediatos” a las reuniones de la Subcomisión sobre el Pacto de Estado Político y Social por la Educación.



La decisión llega tras el abandono del PSOE por no alcanzarse un acuerdo para aumentar el presupuesto educativo al 5% del PIB. A esta posición también se han sumado Unidos Podemos y el PDeCAT. El PNV también apuntó que no va a asistir, de momento, a la próxima reunión.

Esquerra recuerda que ya cuando arrancó la subcomisión en diciembre de 2016 plantearon derogar la Lomce y que, “a pesar del escepticismo de Esquerra”, ha participado “activamente en los debates porque la causa de la educación siempre se lo merece”.

Según los republicanos catalanes, el proceso de diálogo del pacto “está roto” porque el sistema de 3/5 partes de votos afirmativos necesarios ha impedido sacar adelante numerosos planteamientos. “Sin una financiación adecuada y sostenible, el pacto queda en entredicho y lamentablemente en suspenso”, señaló el portavoz republicano en la comisión, Joan Olòriz

“Lamentándolo mucho por las expectativas frustradas de la comunidad educativa, por el tiempo dedicado sin efectos y por el mantenimiento de la Lomce, nos parecería adecuado un cambio de rumbo”, asegura, mientras su partido apunta que solamente un acuerdo de consenso que permitiera desbloquear la situación llevaría a replantearse su decisión. De no ser así, la propuesta es volver "a la casilla inicial" de la derogación de la Lomce.



