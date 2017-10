CATALUÑA. EDUCACIÓN ENVÍA UN TERCER REQUERIMIENTO A LA GENERALITAT, CON MÁS DE 25 DENUNCIAS DE ADOCTRINAMIENTO

Google Plus

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha enviado un tercer requerimiento al departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña donde le insta a depurar responsabilidades en relación a más de 25 denuncias de supuesto adoctrinamiento en centros catalanes presentadas por padres de alumnos.

Se trata del tercer requerimiento que el Ministerio envía a la Generalitat por las actuaciones de profesores y directores de centros en relación a las protestas a favor del referéndum y la independencia.

En el escrito al que ha tenido acceso Servimedia, el Ministerio insta a Enseñanza a investigar lo ocurrido, reparar los derechos vulnerados de padres y alumnos y depurar responsabilidades.

Muchas de las denuncias tienen que ver con la participación de menores “sin el consentimiento paterno” en huelgas y manifestaciones a favor del "derecho a decidir" o “en contra de la represión franquista” “del encarcelamiento de los Jordis y de la aplicación del 155”.

Otras están relacionadas con la celebración de actos reivindicativos y charlas en los centros escolares, así como con la exhibición de banderas esteladas y de carteles instando a la huelga del 25 y el 26 de octubre.

Por último, un tercer grupo de quejas tiene que ver con actuaciones de profesores en el aula. Una de ellas habla de una niña de cinco años alumna de la escuela Pública infantil de Vall-Llobrega (Barcelona), cuya profesora, siempre según el relato de la menor, “les enseñó a hacer urnas de papel en clase y a votar que sí”, y les explicó que “España roba a Cataluña y que eso está muy mal”.

Otra madre se quejó por que en la clase de su hija de 16 años, que estudia un grado medio en el instituto Can Vilumara de Hospitalet de Llobregat(Barcelona), una profesora dijo que “los que hablan castellano son unos mal educados y barriobajeros”.

Según el Ministerio, son muchas las denuncias anónimas que han llegado y que no se han podido incluir en este informe “por temor de los padres a que señalen a sus hijas o hijos”.

En términos generales, “demandan alguna actuación por parte del Gobierno del Estado para frenar el adoctrinamiento político en las aulas catalanas”.

Una vez recibe los requerimientos, Enseñanza tiene un plazo para realizar averiguaciones, adoptar medidas y comunicar sus resoluciones al Ministerio. Ambos deben ponerse de acuerdo y, si no lo logran, Educación puede actuar en los tribunales.



