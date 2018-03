EDUCACIÓN. LOS RECTORES PIDEN UN PACTO DE ESTADO PARA IMPULSAR UNA NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES

El presidente de Crue Universidades Españolas y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, anunció este miércoles que los rectores propondrán al Gobierno y al arco parlamentario un pacto de Estado para impulsar una nueva Ley de Universidades. “Ha llegado el momento en que la universidad española no puede esperar más”, dijo.



Fernández, también rector de la Universidad de Lleida, hizo estas declaraciones en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, en la que justificó esa nueva ley para que la educación superior "se ponga a la altura” del siglo XXI, de la sociedad del conocimiento, de los retos de la globalización y del que supone tener 17 sistemas educativos autonómicos “que deberían coordinarse mejor”.

En esa línea, la nueva ley, según el presidente de la CRUE, también debería contemplar una mayor “autonomía” para las universidades. Dicha normativa tomaría el relevo, dijo, a la ley actual (de 2001, y reformada en 2007) y serviría para los próximos “30 o 40 años”.

El rector confía que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dirige Íñigo Méndez de Vigo “se pondrá delante” de esa nueva ley, siguiendo con la atmósfera de “interlocución muy buena” que mantiene con la CRUE en otros temas que están siendo “muy bien escuchados por el Gobierno”, como el estatuto del personal docente e investigador, el asociado y las acreditaciones. En este último caso, recalcó, con “exigencias abusivas” en algunas ocasiones.

En la entrevista, además de confiar en la investigación abierta en la Universidad Rey Juan Carlos por el 'caso Cifuentes', Fernández también abordó otros asuntos. Así, se mostró “compungido” por los “datos demoledores” que muestran la desigualdad entre hombres y mujeres en los altos cargos de la universidad española. “La situación no es justificable”, aseveró.

Asimismo, reclamó que las facilidades económicas anunciadas por el Gobierno de rebajar la horquilla del porcentaje de la matrícula en las universidades “no debería suponer la merma de los presupuestos de las universidades”, sino que “esa rebaja debería ser asumida por los gobiernos autonómicos y no por las universidades”. Aun así dijo que es una “medida positiva” y confió en que “haya venido para quedarse”, pero que debería acompañarse “con más becas para los estudiantes”, tanto por su condición familiar como por su rendimiento, rebajando en el primer caso la nota hasta los 5 puntos para acceder a esas ayudas (actualmente está en 5,5). También se hizo eco de la preocupación de los universitarios británicos, “que pueden ver recortada su financiación” para participar en el programa Erasmus por el 'Brexit'.

CATALUÑA

Por otra parte, como catalán e historiador, el rector de la Universidad de Lleida apuntó que la situación en el campus por la crisis catalana “no es más que un reflejo de la sociedad”.

No obstante, Roberto Fernández apostó por “la conciliación”: “Debemos hablar mucho más entre nosotros y llegar a acuerdos” para evitar una “ulsterización” de Cataluña y de España. Sin embargo, matizó que puede haber “muchas cosas que debemos reclamar al Gobierno de España” y reconoció que la vida académica catalana se ha visto “alterada” en “momentos puntuales en el uso legítimo” de sus derechos por parte de quienes se manifestaban a favor de la independencia.



