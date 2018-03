EDUCACIÓN. MÉNDEZ DE VIGO SUBRAYA QUE LOS PGE TENDRÁN 50 MILLONES MÁS PARA BECAS

Google Plus

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó este miércoles que “en los Presupuestos Generales del Estado habrá 50 millones de euros más para batir otro récord de la serie histórica” en becas.



Así se pronunció este miércoles en el Congreso en respuesta a la pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, sobre las becas en enseñanzas universitarias y no universitarias. Según Méndez de Vigo, “tenemos presupuestada la cuantía en becas más alta de la historia de España. 1.420 millones de euros. Y va a seguir subiendo porque nuestro objetivo es que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos”.

El diputado socialista lamentó, sin embargo, que las becas hayan pasado “de ser un derecho a un privilegio”, y afirmó que los recortes han expulsado de la universidad “a miles de estudiantes”. “Deje de recortar las becas y de machacar a los estudiantes”, exigió. Según denunció Heredia, las becas se han reducido en 332 euros, mientras que las tasas han crecido un 20%.

El ministro pidió modestia al diputado socialista porque, en su opinión, el sistema de becas de los gobiernos del PSOE era “insostenible” y ahora son más los estudiantes que las solicitan: “En 2009 586.000 pedían becas; ahora 883.000 personas”.

IGUALDAD

En respuesta a otra pregunta que formuló la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez sobre las medidas para garantizar la igualdad de oportunidades a los estudiantes, el ministro se defendió diciendo que el informe "PISA acaba de establecer que es uno de los más equitativos de la OCDE", con menos alumnos "rezagados" y entre los países donde el impacto del estatus social, económico y cultural "es más bajo".

Desde Ciudadanos, la diputada reprochó, sin embargo, que hay "estudiantes de primera y de segunda", según el lugar donde vivan, como es el caso de Melilla, donde la inversión "apenas supera los 3.900 euros por alumno". "No podemos garantizar las pensiones si olvidamos a nuestros niños y jóvenes que son las que las van a garantizar", aseveró, pidiendo "un sistema justo".

El ministro reconoció las diferencias de financiación de cómo se gestionan los 48.000 millones a la educación, pero se excusó alegando que sólo el 5% de esos millones corresponden al Gobierno. Ademas, criticó que "en muchas comunidades autónomas la distribución de gasto no es finalista".



