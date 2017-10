EDUCACIÓN. JÓVENES INVESTIGADORES DENUNCIAN QUE CASTILLA Y LEÓN HA SUPRIMIDO LAS BECAS PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Google Plus

La Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios denunció este lunes que “la Junta de Castilla y León ha suprimido sin previo aviso las becas para másteres oficiales universitarios”, lo que supone, un “tijeretazo encubierto en toda regla”, puesto que “el año pasado concedió 166 becas”.

Esta federación hizo hincapié en un comunicado en que observa “con preocupación” que “se incurre en políticas de recortes que no se corresponden con la supuesta recuperación de la que presume el partido en el poder en el Gobierno central y en la Junta de Castilla y León”.

A pesar de que la Consejería de Economía y Hacienda defiende que el proyecto de Presupuestos para 2018 recoge un nuevo esfuerzo inversor en políticas de ciencia y tecnología, la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios considera que “este recorte muestra que la intención real es totalmente contraria a lo anunciado”.

“La formación de la juventud debería ser una preocupación compartida por las instituciones nacionales y autonómicas, ya que, de ella se deriva la calidad de vida que tendremos en el futuro, con profesionales cualificados que sostengan nuestro desarrollo social”, manifestó esta federación, que lamenta que “el acceso a la educación superior no está garantizado en nuestro país”.

Por último, remarcó que “no podemos permitirnos el lujo de eliminar los programas de becas” y defendió que “el recorte programado por la Junta de Castilla y León no es un ahorro en ningún sentido”, sino “una deuda contraída con el futuro de su comunidad”.

