EDUCACIÓN. MÉNDEZ DE VIGO INSISTE EN QUE NO HABRÁ RECORTES EN 2018 PESE AL DÉFICIT DE 5.000 EUROS QUE ESPAÑA DEBE REDUCIR

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este miércoles que en 2018 no habrá recortes presupuestarios en su área, a pesar de la reducción de 5.000 millones de euros que España está obligada a acometer en las cuentas públicas por el compromiso de déficit con la Comisión Europea.

"Ya le anuncio que en 2018, aunque habrá que reducir 5.000 millones de déficit más, ésto no afectará ni a la educación ni a las becas", afirmó el ministro ante el Pleno del Congreso, donde fue interpelado por la portavoz de Educación del PSOE, María Luz Martínez Seijo.

"Volveremos a subir las becas de matrícula y de estudio", agregó. Por su parte, Martínez Seijo echó en cara a Méndez de Vigo los recortes de los últimos años, la falta de diálogo del PP para acordar las diferentes leyes de Educación, la inacción del Ejecutivo en cuando a la FP o la inactividad del Observatorio Estatal de Convivencia, que "lleva cinco años paralizado".

Asimismo, criticó la "incertidumbre" con que se ha iniciado este curso y el desequilibrio entre enseñanza pública y privada a favor de esta última, consecuencia a su juicio de la Lomce.

FUERA DE LA REALIDAD

Méndez de Vigo respondió que estas palabras "no reflejan la realidad del país" y que el discurso del PSOE "se ha quedado antiguo" y es "más propio de 2013", cuando España estaba en plena crisis. Recalcó que la inversión pública en Educación ha crecido desde 2014 "y eso no admite discusión alguna".

Por último, reiteró su compromiso para que "si se llega al pacto (de Estado) deseable, sea necesaria una mayoría supercualificada para alterarlo", así como un pacto de financiación real con el que "gobierne quien gobierne", se garantice la inversión que permita llevarlo a cabo.

