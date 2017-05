EXPERTO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA DENUNCIA EL EMPLEO DE LOS CENTROS BILINGÜES PARA SEGREGAR AL ALUMNADO CON DIFICULTADES

- Alerta del repunte de la educación especial. El profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Gerardo Echeita alertó este martes del “peligro de utilizar las políticas de bilingüismo (o de trilingüismo, según las comunidades autónomas) para segregar al alumnado más vulnerable” y derivarlo a aquellos centros donde no se hayan implantado estos programas.

Según este experto en políticas de educación inclusiva y atención a la diversidad, la proliferación de estos colegios bilingües en los últimos años favorece la concentración de estudiantes con necesidades educativas especiales “en centros gueto”.

Echeita realizó estas manifestaciones ante la subcomisión del Congreso de los Diputados para la consecución de un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, donde también alertó del repunte de los centros de educación especial.

A su juicio, uno de los resultados de los modelos bilingües y trilingües es que "a los estudiantes con dificultades de aprendizaje se les dice que cómo se van a matricular en uno de estos colegios”, de manera que se les deriva a uno de escolarización solo en castellano o en otra lengua cooficial.

Por eso, Echeita abogó por buscar “fórmulas inclusivas que, sin renunciar a este tipo de educación”, aseguren la equidad de todo el alumnado.

Asimismo, alertó de que la educación inclusiva en España “corre el riesgo de ir hacia atrás y de perder los avances conseguidos en las últimas décadas”, ya que las administraciones educativas no están fomentando las políticas de innovación pedagógica y de refuerzo educativo imprescindibles para garantizar la inclusión de todo el alumnado.

Si estas políticas no existen, “solo habrá proyectos inclusivos incompletos, con centros que acogen a determinados estudiantes muy desfavorecidos pero no a otros”, o que ofrecen muchas facilidades en Infantil y Primaria, pero que luego invitan a estos alumnos a abandonar en Secundaria.

La respuesta es la proliferación de “centros de educación especial”, donde se concentran los estudiantes con más necesidad de apoyo educativo, ya sean alumnos con discapacidad, dislexia, trastornos de aprendizaje, hiperactividad, procedentes de entornos desfavorecidos, etc.

“Estos dispostivos hacen un flaco favor a los centros ordinarios, que dejan de sentir la presión por innovar y por trabajar en la verdadera inclusión de este alumnado”, agregó.

Según Echeita, aunque la media nacional de escolarización en centros especiales es del 20% del alumnado con estas necesidades, en algunas regiones ronda el 40% y en lugares como la Comunidad de Madrid ha aumentado un 25% durante los últimos años.

Este experto reflexionó sobre la frustración que esta situación provoca en muchas familias, que dudan entre escolarizar a sus hijos en un centro ordinario, en el que no reciben la atención que precisan, o llevarlo a un dispostivo especial, “donde al menos temporalmente conseguirán una mejor formación”.

“A muchos de estos padres se les ha dicho que sus hijos tienen derecho a una educación inclusiva”, prosiguió, pero dudan entonces entre litigar para defender este derecho, con el gasto de tiempo y recursos que esto supone, o dejar las cosas como están. “Yo también estaría confuso en su situación”, recalcó.

