EDUCACIÓN. EL GOBIERNO CONVOCA 162 PLAZAS PARA PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO EN CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria de 162 plazas para personal docente no universitario en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas donde el Gobierno ejerce competencias educativas. Diez de las plazas están reservadas para aspirantes con discapacidad.



Esta iniciativa es resultado de la propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y se encuadra en la Oferta de Empleo Público que afecta directamente a los ámbitos de personal docente no universitario de la Administración del Estado, así como a la estabilización del personal docente no universitario de la Administración del Estado, para el año 2018.

Según explica el Ministerio de Educación en una nota, las 162 plazas, para acceso libre, "se derivan de la tasa de reposición y de la tasa adicional como consecuencia del proceso de estabilización de personal temporal". La mayoría de ellas (131 plazas) son para profesores de Secundaria.



