EDUCACIÓN. EL GOBIERNO INSISTE AL PSOE SOBRE EL PACTO EDUCATIVO: “DENLE UNA PENSADA Y SIGAMOS TRABAJANDO JUNTOS”

El Gobierno insistió este miércoles al PSOE para que sus diputados vuelvan a la subcomisión parlamentaria del pacto educativo, que abandonaron la semana pasada al no comprometerse el Ejecutivo a que el presupuesto en Educación suponga al menos el 5% del PIB.



Fue durante el debate en el Congreso de los Diputados de una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el modelo educativo del Gobierno. En ella, la diputada socialista Luz Martínez Seijo exigió que el PP deje “de vetar” la reforma de la Lomce.

“Denle una pensada y sigamos trabajando juntos en algo que es muy importante para su grupo, no lo pongo en duda, pero es muy importante también para el resto de los españoles”, le dijo el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, a la diputada socialista.

Según expuso Martínez Seijo, que se centró en acabar con la Lomce, los socialistas no quieren que siga adelante porque es “una ley basada en el principio de la segregación”, que “estigmatiza a los alumnos”, que está “cargada de burocracia que complica la vida a los docentes”, que ha conseguido “la mayor dispersión curricular en las comunidades autónomas” y “cierra puertas al alumnado en vez de abrírselas al futuro”.

Salvo las reválidas, añadió “la Lomce no se ha paralizado”, con el trabajo de la citada subcomisión, añadió Martínez Seijo. Por el contrario, la parlamentaria volvió a acusar al ministro de Educación, Cultura y Deporte de “dejación de funciones para prolongar la vida de la Lomce mientras los niños siguen sufriendo esta ley retrógrada”.

PACTO

El ministro pidió al PSOE que vuelva a la subcomisión parlamentaria y señaló que el pascto educativo estaba en los acuerdos de investidura que en su día alcanzaron Ciudadanos y el PSOE.

Parafraseando una canción de 'Los Secretos' (“estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir”) el responsable de Educación del Ejecutivo volvió a pedirle al PSOE “que cuente por qué” ha dado la “espantada” a los “8,1 millones de estudiantes que esperan que el PSOE se explique”.



