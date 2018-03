EDUCACIÓN. CSIF INSISTE EN QUE EL RETRASO DEL ESTATUTO DEL INVESTIGADOR DEJA EN LA PRECARIEDAD A 10.000 PERSONAS

Google Plus

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados y regule, “tal y como se había comprometido”, un Estatuto del Personal Investigador en Formación que acabe con la precariedad laboral de este colectivo, que asciende a unas 10.000 personas.



Según recordó CSIF este martes en una nota, el Pleno del Congreso aprobó el 14 de marzo del año pasado una moción, con el voto de todos los grupos parlamentarios, por la que se insta al Gobierno a solucionar esta situación. “Ya llevamos un año de retraso”, subraya la central.

CSIF explica que se trata de jóvenes que trabajan desarrollando su tesis doctoral y que en muchos casos llegan a las 38,25 horas a la semana, especialmente cuando se trabaja en laboratorios. “Además, como no fichan, no se les reconocen nunca horas extras”, denuncia la central.

El borrador que ha presentado el Gobierno, “frente a las promesas iniciales, no recoge un mínimo en las retribuciones y se incrementan de manera considerable el número de horas de docencia que se pueden asumir, abriendo así la puerta al abuso para cubrir el déficit de efectivos sin contratar a más personal”, protesta CSIF.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso