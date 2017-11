EL CONGRESO INSTA A EDUCACIÓN A EQUIPARAR “PROGRESIVAMENTE” LAS CONDICIONES DE INTERINOS Y FIJOS

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada por el PSOE en la que insta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a una “mejora progresiva de las condiciones laborales del colectivo docente interino”, de manera que se equiparen a las del resto de profesores.

Así lo ha acordado la Comisión de Educación de la Cámara Baja con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. La iniciativa también solicitaba suprimir la tasa de reposición para el acceso a los cuerpos docentes o favorecer la coordinación de todas las comunidades autónomas para que coincidan las convocatorias de los distintos cuerpos en todo el Estado.

No obstante, al tratarse de una proposición no de ley lo acordado hoy no es vinculante. Los socialistas también pidieron ampliar el número de temas a elegir en la prueba escrita de las oposiciones o que las pruebas de la fase de oposición no sean eliminatorias, así como que la puntuación global sea la ponderación de un 60% de la puntuación obtenida en la fase de oposición y de un 40% de la fase de concurso.

La portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, aseguró que su propuesta es “una solución práctica, realista y legal” que, además, “cuenta con el apoyo sindical y de numerosas comunidades autónomas”.

Pretende también “eliminar la inestabilidad y precariedad” de los profesores interinos y “avanzar, en función de la disponibilidad presupuestaria de las comunidades autónomas, hacia las mismas condiciones laborales que el resto del personal docente”.

