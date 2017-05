EDUCACIÓN. CCOO DENUNCIA “UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA” A FAVOR DEL PACTO DE ESTADO SIN IMPORTAR SU CONTENIDO

El secretario general de la Confederación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), Francisco García, denunció este miércoles “una campaña en los medios” que defiende la consecución del pacto de Estado educativo como “objetivo en si mismo por encima de sus contenidos”, bajo la excusa de proporcionar “estabilidad” a la educación española.

En un seminario previo al doce Congreso de la FECCOO, que comienza este miércoles, García declaró que esta campaña destaca “la necesidad de dar estabilidad al sistema después de siete reformas normativas”, y claro, “¡quién se va a poner a eso!”. Sin embargo, dijo que ningún acuerdo “puede estar por encima de sus contenidos” y rechazó apoyar este pacto a cualquier precio.

"No queremos un pacto si no es para recuperar la educación como derecho subjetivo, acabar con los recortes, recuperar las becas y promover un sistema que garantice la equidad y la inclusividad”, insistió. “Desde luego no queremos ninguna estabilidad ni en los recortes ni en las reformas neoliberales ni en la inequidad”, recalcó.

García afirmó que desde 2012, el gasto educativo de las familias, “aquellas que han podido afrontarlo”, ha crecido en 3.000 millones de euros, mientras que la inversión pública en este capítulo perdió 9.000 millones.

Asimismo, aseguró que el presupuesto de las universidades se redujo en 1.700 millones de euros, mientras que el peso de las matrículas pasó de representar el 17 al 25% de la finaciación de estos centros. “Hoy en nuestro país hay menos educación para todos y más riesgo de fracaso escolar para los alumnos de entornos desfavorecidos”, indicó García.

Agregó que estos “durísimos recortes se han llevado por delante, además, más de 30.000 empleos de profesores y unos 45.000 plazas de personal de administración y servicios desde 2012 y declaró que junto a la Lomce representan “la segunda cara de la misma moneda”.

Para García, “la Lomce es una ley darwinista, neoliberal, segregadora y profundamente ideológica”, que devuelve la Religión como asignatura evaluable y elimina Educación para la Ciudadanía; separa a los alumnos a los 14 años y considera la educación como “un bien orientado a la empleabilidad”.

Esta idea, que figuraba en el primer brorador del proyecto de ley, “es en realidad la filosofía que impregna toda la norma”, dijo García, ya que “los bienes los provee el mercado, y no todo el mundo puede acceder a ellos”.

Por tanto, “recortes y Lomce son parte, ambos, de la agenda neoliberal del Gobierno” y “resulta paradógico que ahora que la situación del Ejecutivo es más complicada en el Parlamento, este se ponga a liderar el pacto de Estado”.

“El asesino vuelve justo al lugar del crimen”, subrayó tras recordar que la Lomce ha sido la única ley educativa de la democracia aprobada con el apoyo de un solo partido.

Junto a García, en el acto participaron Carlos Abicalil, director general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Montserrat Nir, secretaria confederal de Internacional y miembro del Secretariado de la Confederación Europea de Sindicatos, y Juan López, supervisor de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación.

En el encuentro también intervinieron representantes sindicales de Francia, Grecia, Reino Unido, EEUU, Kuwait, Cuba, Japón, Italia, Maruecos, Brasil, Alemania y otros países de América, Europa y Asia.

