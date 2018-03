EDUCACIÓN. CEAPA PIDE QUE NO HAYA DEBERES EN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA

Google Plus

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) insistió este lunes en su petición de erradicar los deberes escolares, “especialmente en las vacaciones que se avecinan de Semana Santa, pero sin olvidar el día a día”.



A través de una nota, los padres denunciaron que con la Lomce y el cambio de currículo “se ha incrementado el tiempo que los menores han de dedicar en casa a realizar las tareas escolares, lo que pone de manifiesto que la escuela no responde adecuadamente a sus necesidades educativas”.

Ante lo que consideran una “sobrecarga” de obligaciones, Ceapa subraya que “los deberes no están relacionados con el éxito escolar”, son una muestra del “fracaso” del sistema, “provocan desigualdades sociales” (pues que un niño o niña los ejecute mejor o peor “depende del nivel socioeconómico y cultural de su entorno” que puede pagarles o no clases particulares o ayudarles a hacerlos) y “crean tensiones” entre los progenitores y los menores, además de constituir “un problema en la conciliación familiar”.

Por todo ello, las asociaciones de padres recuerdan que “los menores necesitan tiempo para realizar actividades deportivas, culturales o de esparcimiento, que también contribuyen a su desarrollo personal”, y para hacerlo visible lanzan este lunes en las redes sociales una campaña con la etiqueta ‘#stopdeberes’.



