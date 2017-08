EDUCACIÓN CONVOCA LAS AYUDAS DE APOYO EDUCATIVO PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

Google Plus

- Para el curso 2017-2018. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado la convocatoria de ayudas y subsidios para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2017-2018, para lo cual no se ha establecido un presupuesto cerrado porque la cuantía destinada dependerá del número de solicitudes que cumplan con los requisitos.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que presenten necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta y que se encuentren cursando alguno de los niveles educativos no universitarios.

Además, para obtener el subsidio se requerirá ser miembro de familia numerosa. La convocatoria se puede consultar en la web ‘www.mecd.gob.es’, donde también se puede encontrar el formulario de solicitud. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el próximo 28 de septiembre, inclusive.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso