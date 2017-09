EDUCACIÓN. EL CONGRESO PIDE AMPLIAR LA EDAD DE PERMANENCIA EN LA FP PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES

- Por unanimidad . La Comisión de Educación del Congreso aprobó este martes por unanimidad una proposición no de ley que pide al Gobierno ampliar el límite de 21 años para permanecer en la Formación Profesional Básica en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales.



Promovida por el grupo parlamentario socialista, la iniciativa insta al Ejecutivo a regular "con carácter excepcional" la flexibilización del citado límite de 21 años en 2º de FP Básica, a fin de facilitar la inclusión de aquellos estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo por razón de discapacidad u otras características.

Según el diputado socialista Guillermo Meijón, "no se trata de convertir (estos estudios) en un saco sin fondo donde los alumnos puedan quedarse todos los años que quieran", sino de dar respuesta a aquellos estudiantes que precisan un período mayor de aprendizaje.

La norma educativa permite un número máximo de cuatro repeticiones de curso en Primaria y en la ESO, explicó, y así fue como se decidió que en el segundo de FP Básica no podría matricularse ninguno mayor de 21 años.

Sin embargo, esta previsión deja fuera a aquellos estudiantes con discapacidad intelectual y otras necesidades de aprendizaje para los que la ley sí recoge una flexiblidad mayor a la hora de repetir.

Los portavoces de Ciudadanos y de Unidos-Podemos, Marta Martín y Joan Mena, respectivamente, mostraron su apoyo a la propuesta, aunque reclamaron la aprobación de ciclos de FP Básica con adaptación curricular específica para los alumnos con necesidades educativas, algo que sí ocurría en los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial y que la Lomce suprimió.

"No podemos estar en contra (de la iniciativa), pero sí queremos destacar, cómo en general, la Lomce ha abadnonado a los alumnos con necesidades educativas especiales", recalcó Mena.

La representante del PP en la Comisión, Sandra Moneo, subrayó también la utilidad de la proposición, y reconoció que aunque el Real Decreto de 2014 que regula los aspectos fundamentales de la FP Básica no menciona este límite de edad, en otras normativas "sí se establece un máximo de cuatro años de permanencia en la etapa y otras restricciones" que podrían socavar la equidad.

