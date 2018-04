EDUCACIÓN. LA COMUNIDAD EDUCATIVA PREPARA MOVILIZACIONES PARA DEROGAR LA LOMCE Y REVERTIR LOS RECORTES

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras anunció este miércoles que la comunidad educativa está preparando "un calendario de movilizaciones" que anunciará en breve “para retomar la vieja reivindicación de la derogación de la Lomce y la reversión de los recortes” del presupuesto educativo en los últimos años.



Así lo dijo en un encuentro informativo en Madrid el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, Paco García Suárez, que concretó que no descartan “nada”, ante el “horizonte” que, en su opinión, ha provocado el Gobierno en materia educativa.

Para García Suárez, España está “en la casilla salida” de antes de iniciar su andadura la Subcomisión del Pacto Educativo en diciembre de 2016 por varias razones: “La reducción sistemática en inversión en Educación” (9.000 millones de recortes, aseguran) en un periodo en el que hay 430.000 alumnos más; que una vez pasada la crisis “el crecimiento de la economía no se traslade al presupuesto educativo”, y que el Gobierno no incluya partida en el borrador de 2018 para la actividad que pudiera derivarse del pacto, lo que “avala la decisión de quienes lo han abandonado”.

“Son presupuestos continuistas de los 9.000 millones de recortes”. “Sería muy cínico que el ministro tenga dinero guardado para ponerlo si el PSOE vuelve al pacto”, advirtió García Suárez, en referencia al anuncio que hizo Íñigo Méndez de Vigo el pasado fin de semana en la convención que mantuvo el PP en Sevilla.

Estas son algunas de las críticas que hace CCOO tras analizar los datos oficiales del INE referidos a educación entre 2009 y 2016, los últimos disponibles. “La crisis económica y los recortes en el gasto público han supuesto un fuerte incremento de la desigualdad social y un empeoramiento de las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación”, sentencia la Federación de Enseñanza.

GASTO PRIVADO

En ese periodo, denuncia el sindicato, “ha crecido fuertemente el gasto privado en educación e incrementado” hasta un 32,3% en el año 2015 en relación a 2009, es decir, que sólo las familias que se lo han podido permitir han invertido en educación cuando no lo ha cubierto el sistema. Asimismo, consideran que el capítulo de “beneficios fiscales en educación” de los PGE (1.480 millones, de los 2.600 que van para Educación) podría eliminarse.

“Nos parece un escándalo que a los que han podido pagar la escuela infantil o el uniforme de un colegio privado se los beneficie así” mientras “algún alumno se puede quedar sin becas de comedor”, añadió García Suárez.

PIB AUTONÓMICO

El análisis de los datos, que concretó Miguel Recio, del Gabinete de Estudios de CCOO, también encuentra situaciones llamativas en aspectos como el PIB que destinan las distintas comunidades autónomas a la enseñanza. El comportamiento que han tenido los gobiernos regionales, reseñaron, ha sido distinto “según el signo político” que tengan.

En el análisis de los datos, se percibe que las diferencias presupuestarias territoriales “se han acrecentado con el inicio de la crisis y la llegada al poder de gobiernos conservadores; y se ha reducido desde 2015 con la llegada de gobiernos progresistas, aportando cierta equidad y convergencia territorial”.

Recio comparó, por ejemplo, los casos de Extremadura y la Comunidad de Madrid. Mientras la primera ha mantenido el nivel de gasto público en el periodo estudiado y prácticamente ha mantenido su inversión educativa en términos del PIB (pasó del 6,06 en 2009 a 5,68 en 2016), Madrid (que pasó del 2,72% al 2,25% del PIB) ha manifestado “un retroceso” en ese aspecto, a pesar de ser una comunidad rica. Aunque tiene un PIB per cápita el doble que el extremeño, también tiene un “elevado porcentaje” (un 17%) de estudiantes en centros privados no concertados, lo que reduce el gasto público.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso